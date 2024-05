Le Nayrac. Fleurs et plants potagers ont été livrés avec l’APE

Organisée par l’APE, la vente des fleurs et plants potagers a eu lieu le dimanche 12 mai. Cette opération est préparée dès le mois de mars où un bon de commande très détaillé établi en lien avec les Serres de Boralde est distribué dans les commerces, à l’école, à la mairie… Les personnes intéressées inscrivent leurs choix et vient ensuite le travail des parents d’élèves pour détailler les commandes, totaliser chaque référence et les transmettre au fournisseur. Pour la livraison, chacun est invité à récupérer ses plants de fleurs et légumes. Ce "service" est très apprécié par les jardiniers qui peuvent ainsi sans se déplacer bien loin disposer de quoi fleurir leurs maisons et planter leurs légumes. C’est aussi une façon de soutenir l’APE qui propose par ailleurs de nombreuses animations afin d’aider à financer des activités pour les élèves.