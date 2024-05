Golinhac. Flora et Adrien se sont dit oui

Le mariage de Flora Molla, conseillère épargne et d’Adrien Méjane, technicien support a eu lieu le samedi 11 mai, en la mairie de Golinhac, sous un soleil radieux. Après le mariage civil prononcé par le maire, M. Alexandre Bénezet, un long cortège s’est rendu à Firminhac chez les parents du marié. C’est dans un beau décor que la famille et les amis ont entouré les jeunes époux pour une cérémonie laïque émouvante.

La fête s’est poursuivie à la salle des fêtes de Golinhac, dans une ambiance festive jusque tard dans la nuit. Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés et à leurs enfants Chloé et Maxence qui habitent Hyères dans le Var.

Félicitations aux deux familles réunies et plus particulièrement à M. et Mme Bruno et Brigitte Méjane, parents d’Adrien.