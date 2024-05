Football : ambiance et réactions après la qualification en play-offs, la folie s’empare de Rodez

Entraîneurs de Rodez et d’Ajaccio, ainsi que des joueurs, réagissent après la victoire 2-0 des Aveyronnais lors de l’ultime journée de Ligue 2 et leur qualification en play-offs.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

C’est fantastique, c’est génial. Ils sont arrivés à gérer ce match compliqué. C’est super de recevoir (le play-off) ici. C’est fantastique pour le public, il a été encore une fois super, généreux. Les spectateurs nous ont poussés. L’ambition, maintenant, c’est de gagner le prochain match, je ne vois pas plus loin. C’est une nouvelle aventure qui débute, avec des matches couperets.

Olivier Pantaloni, entraîneur d’Ajaccio

On prend deux buts en dix minutes à Bordeaux, deux en dix minutes ici, on se complique la tâche… Félicitations à cette équipe de Rodez qui mérite cette victoire et la 4e place. C’est une équipe qui a été régulière cette saison. On leur souhaite les meilleures choses possibles pour la suite.

Lionel Mpasi, gardien de Rodez en convalescence

C’est incroyable franchement. Dans le vestiaire, le président (Pierre-Olivier Murat) a eu un discours plein d’émotions. Et quand tu te rends compte que tu fais partie de ce groupe… c’est incroyable la saison qu’on est en train de faire. Je n’en ai même pas encore conscience. On n’aurait pas pu rêver mieux que de recevoir. J’espère que ce sera une belle fête mardi et pourquoi pas, écrire encore un peu plus l’histoire.

Pierre-Olivier Murat, président de Rodez

Bradley Danger, capitaine de Rodez

Lorenzo Rajot, milieu de terrain de Rodez

C’est top. Ça clôt le championnat de la meilleure des manières. On est très contents ce soir. Le point positif, en plus de la victoire, c’est qu’on recevra mardi ! On se sent bien à la maison, on a fait un super parcours à domicile cette saison, donc ça va être encore mieux de jouer ce barrage ici. Ces trois jours pour préparer le match vont être axés sur la récupération.