Football : "On ne sera pas calculateur", prévient le milieu de terrain Giovanni Haag avant Rodez-Ajaccio

Alors qu’un match nul face à Ajaccio, vendredi 17 mai, semble suffire aux hommes de Didier Santini pour aller en play-offs, Giovanni Haag ne l’entend pas de cette oreille. Ambitieux, il est déterminé à voir les siens offrir un nouveau (et dernier ?) succès à Paul-Lignon. Entretien.

Comment abordez-vous cette dernière journée qui s’annonce forcément très excitante à vivre ?

C’est quelque chose qui n’est pas habituel à jouer pour nous en fin de saison, donc il y a beaucoup d’excitation et d’envie de faire un résultat positif. Mais il n’y a pas de pression particulière, ce n’est que du bonus malgré tout. La saison est très positive. Si on arrive à aller en barrages, c’est très bien, mais si malheureusement on n’y arrive pas, c’est que c’est comme ça que ça doit se passer. Mais on va tout faire pour et vu comment le groupe travaille depuis le début de la saison, je ne vois pas pourquoi ça ne le ferait pas.

Après votre défaite contre Annecy (36e journée), vous aviez besoin de vous relancer pour continuer de croire en vos chances de play-offs. Ce que vous avez très bien fait à Saint-Étienne (1-1). À froid, comment analysez-vous ce match ?

Je savais que tout le monde allait répondre présent sur ce match, dans une magnifique ambiance. On aime bien ça. On a pris un bon point, même si je pense qu’on pouvait même faire mieux, parce qu’on a eu les occasions pour gagner. Le groupe a fait ce qu’il fallait dans un contexte pas facile, ce qui donne encore plus de confiance. Aller chercher un point comme ça dans ce stade, avec cette atmosphère particulière, c’est très bien pour les têtes.

Ça démontre encore une fois votre force de caractère…

Le groupe est insouciant. On est très jeunes, donc peu de joueurs se posent des questions. À 1-1 à cinq minutes de la fin, on se projetait sans se méfier des contres qu’on pouvait avoir contre nous. C’est ce qui fait qu’on en est là aujourd’hui. Il faut rester sur cette lignée-là pour valider la saison et aller embêter les gros qui cherchent la montée en Ligue 1.

Grâce à ce point, vous avez désormais deux longueurs d’avance sur votre poursuivant Caen, avec une différence de buts largement en votre faveur. Un nul vendredi soir devrait donc suffire pour assurer le top 5. L’avez-vous à l’esprit avant ce match ?

Non, on l’aborde pour le gagner. On ne va pas regarder ce qu’il se passe ailleurs. Comme je l’ai dit, on est insouciants, on ne va pas se contenter de faire match nul. On va jouer pour gagner, c’est ce qui fait notre force. Déjouer, ce serait justement tout ce qu’il ne faut pas faire. On n’est vraiment pas calculateur et on ne le sera pas (aujourd’hui, NDLR). Et puis, on verra où on en est à la fin des 90 minutes.

Cette saison, vous ne comptez que deux défaites à domicile (Valenciennes et Annecy). On peut dire que Paul-Lignon est une sacrée force…

Oui, ça nous motive. On a une relation particulière avec nos supporters et une proximité que peu de clubs pros ont je pense. C’est un plus pour nous, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments.

Quand on aborde la 38e journée à la 5e place, en étant à deux doigts d’accrocher les play-offs, se prend-on à rêver plus grand ? Par exemple, si on vous parle de Ligue 1…

On en parle entre nous, un peu dans l’ironie. On est à un point où personne ne nous voyait en début de saison. Il faut être ambitieux, mais réaliste. Aujourd’hui, avoir l’ambition d’être en barrages, c’est déjà quelque chose d’exceptionnel pour le club. Après, en tant que joueurs, bien sûr qu’on va tout faire sur le terrain pour aller le plus loin possible. Mais il faut être mesuré en se disant que la marche sera très haute pour aller chercher l’accession en première division. Mais on ne calcule pas vraiment ça.

Quoiqu’il advienne de cette fin de saison, avez-vous conscience d’avoir d’ores et déjà marqué l’histoire du club ?

Je pense qu’on sait tous qu’on fait quelque chose de bien, mais on s’en rendra vraiment compte de la grandeur de la chose dans quelques mois ou quelques années. On est encore dedans, la saison n’est pas finie, donc ce n’est pas facile. On aura le temps de kiffer plus tard.

À titre personnel, vous semblez prendre du plaisir à Rodez pour votre première saison au club. Il vous reste un an de contrat. Vous reverra-t-on sous le maillot sang et or la saison prochaine ?

Honnêtement, je ne me préoccupe pas vraiment de ça. J’avais l’objectif de venir ici pour rejouer au football après un an et demi sans avoir joué, donc ça se passe bien pour moi, je suis même au-delà de mes attentes de début de saison. L’objectif que j’avais, c’était de revenir tout doucement en fin d’année 2023. J’ai joué beaucoup plus tôt. Je m’étais fixé 20 apparitions, j’en suis aujourd’hui à 34. C’est très positif. Je profite et on verra ce qu’il se passera cet été. Je suis encore sous contrat, je ne me prends pas la tête à me demander où est-ce que je serai la saison prochaine.