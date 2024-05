Curan. Football : une belle fête pour les 15 ans du club

L’Entente Salles-Curan-Curan va fêter ses 15 ans le samedi 15 juin prochain à Curan.

La journée débutera à 14 heures au stade à Curan. En première partie d’après-midi, place à un mini tournoi entre jeunes licenciés (jusqu’aux U13), parents et éducateurs, puis s’enchaîneront des rencontres mélangeant U15 aux seniors, filles et garçons.

Une fois la partie sportive terminée, vers 18 heures, place au verre de l’amitié en présence des partenaires et élus locaux.

À partir de 19 heures, la journée se poursuivra à la salle des fêtes où se dérouleront le repas et la soirée, entre animations et prestations musicales.

Afin de participer à cette journée, alors que les éducateurs de chaque catégorie reviendront vers leurs effectifs pour la participation aux rencontres l’après-midi, il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour prendre part au repas et à la soirée.

Le prix fixé est de 25 € par personne (12 € pour les plus jeunes, jusqu’aux U13 – 2011) comprenant verre de l’amitié, apéritif, repas et soirée.

Inscriptions auprès de nos partenaires à Curan (Établissements Rivière) ou à Salles-Curan (Au temps d’antan), par SMS (06 27 91 88 81) ou via le formulaire en ligne

tinyurl.com/ESCC15juin

Amis, supporters, partenaires, anciens et actuels licenciés du club sont attendus nombreux lors de cette journée conviviale et festive.

Plus d’informations :

554415@footoccitanie.fr

ou par messages via les réseaux du club