Football : victorieux d’Ajaccio, Rodez recevra le Paris FC mardi en play-offs !

En s’imposant 2-0 contre Ajaccio lors de la dernière journée de Ligue 2, vendredi 17 mai, et en profitant du nul (1-1) entre Bastia et le Paris FC, les Ruthénois recevront le premier play-off, mardi 21 mai.

La saison continue pour Rodez, et de quelle manière ! En s’imposant 2-0 contre Ajaccio lors de la 38e et ultime journée de Ligue 2, vendredi 17 mai, les Ruthénois ont validé leur ticket pour les play-offs.

Et ce n’est pas tout ! Les sang et or profitent du match nul entre Bastia et le Paris FC (1-1) pour grimper à la 4e place du championnat, synonyme de réception du premier play-off sur la route de la Ligue 1. Ainsi, les protégés de Didier Santini recevront le Paris FC à Paul-Lignon mardi 21 mai.

Rodez virtuellement 4e dès la mi-temps

Face à Ajaccio, la bande à Bradley Danger n’a pas attendu longtemps avant de donner le ton. À la 2e minute, Giovanni Haag a émerveillé les travées du stade de la rue Vieussens en ouvrant le score de la tête (1-0). Et à peine quatre minutes plus tard, c’est Andreas Houtondji qui a permis aux 3 154 spectateurs d’exulter (2-0).

Le chrono n’affichait de six minutes de jeu et les Ruthénois accentuaient leur avance et sécurisaient les points du succès. Trois unités très précieuses puis qu’elles ont permis aux sang et or de gagner une place à la pause. Alors que Rodez et Ajaccio rentraient aux vestiaires, au même moment, à Bastia, l’autre équipe corse du championnat revenait sur le Paris FC (1-1, 45e+2) et le faisait glisser virtuellement au 5e rang.

Et les tableaux des scores, en Aveyron comme en Corse, n’ont pas évolué pendant la deuxième période. Rodez a tempéré ses efforts en vue du match qui l’attend dans quatre jours. Ce qui ne l’a pas empêché de faire vibrer et chanter le public ruthénois.

Il faut dire qu’en plus du score et du succès qui se profilait, la perspective de voir Rodez jouer les prolongations, au bout d’une saison déjà historique, avait de quoi rendre (encore) plus heureux les spectateurs de Paul-Lignon, et au-delà.