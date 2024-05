Centrès. Ils ont révisé le code de la route

Offerte par la caisse locale Groupama et en partenariat avec la mairie, l’auto-école AMC de La Primaube a dispensé une séance code de la route le 14 mai à la salle des fêtes de Tayac. Dans la salle, face au grand écran, c’était le silence total, tout le monde était très concentré et motivé. Comment prendre un giratoire, choisir la bonne file, ne pas oublier le clignotant... autant d’interrogations qui ont trouvé des réponses claires et précises. Un large débat s’est ensuite instauré… Beaucoup de questions ont été posées. Même si ce sont des choses déjà connues, c’est toujours bon d’avoir une piqûre de rappel. L’après-midi s’est terminé autour du café et de la fouace. Merci aux organisateurs pour ce moment instructif et enrichissant pour tous.