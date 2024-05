Kylian Mbappé entre chez Madame Tussauds Berlin : "C'est un honneur pour moi d'être un digne représentant de la France"

(ETX Daily Up) - Ne lui parlez pas d'âge pour entrer au musée de Madame Tussauds Berlin. Avant de se rendre en chair et en os en Allemagne pour l'Euro 2024, Kylian Mbappé verra sa statue de cire intégrer l'équipe du musée de Madame Tussauds Berlin. Pour l'occasion, le champion du monde 2018 a répondu au micro d'ETX Majelan.





Et de deux ! S'il avait déjà les étoiles sur son maillot, le capitaine des bleus en a eues plein les yeux après avoir découvert sa deuxième statue de cire, après celle du Musée Grévin, dans les sous-sols de l'hôtel Molitor à Paris, le jeudi 16 mai. "It’s more Kylian than me !", a-t-il laissé échapper en laissant tomber le rideau rouge, faisant apparaître son double de cire vêtu du nouveau maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Le champion du monde entrera au musée de Madame Tussauds Berlin le 19 mai prochain. Une révélation qui a ébloui l'assemblée, aussi bien les journalistes présents que le cercle privé du sportif, venu accompagné des jeunes de son association, INSPIRED by KM.

Les yeux dans les yeux avec son jumeau de cire, Kylian Mbappé, bouche bée, a justement été particulièrement impressionné par ses prunelles : "Les yeux, c'est ce qui m'a le plus marqué. Mais après c'est vrai que tout est vraiment bien fait. C'est en voyant ce genre de résultats qu'on voit l'importance du détail, parce qu'aucun détail est oublié. Et la vérité c'est que j'étais super content, mais ça fait un peu peur de se dire, qu'en fait, on se revoit".

Ce travail minutieux a été réalisé en 2023 à Paris et a nécessité onze mois d'élaboration. Mensurations, analyse de la peau, couleur des yeux... "KyKy" a été scruté pendant environ quatre heures par les professionnels du MMM Studios à Londres auxquels le joueur de football a tenu à rendre hommage lors de la présentation : "Je pense que pour ça il faut vraiment féliciter les équipes parce que moi j'ai juste fait le piquet. Ils ont vraiment bossé et c'est à eux que revient vraiment tout le mérite. [...] c'était une super équipe. Ils m'ont mis à l'aise, je n'ai pas vu le temps passer."

Un modèle pour les jeunes

Deuxième personnalité préférée des jeunes français (15-24 ans), selon le dernier sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, réalisé en 2023, le footballeur est devenu pour beaucoup un modèle de réussite et de bienveillance. Ce sont notamment ces qualités qui ont poussé le musée à lui proposer cette immortalisation dans la cire : "C'est un très bon joueur de football, mais pour nous, c'est aussi une grande source d'inspiration pour les jeunes. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Kylian et lui avons demandé d'être l'une de nos nouvelles statues de cire", a déclaré Nadja Troublefield, directrice générale de Madame Tussauds Berlin, lors de la cérémonie. "Nous sommes très honorés que Kylian ait accepté de le faire et nous sommes ravis de pouvoir présenter sa statue de cire dans notre exposition", a-t-elle ajouté dans le communiqué de presse.

Une consécration lourde de sens pour le joueur. Ce dernier est revenu sur son parcours et s'est adressé à ses fans qui viendront le voir dans la capitale allemande : "Qu'ils s'arrêtent à côté de la statue, déjà [rires] ! Non, plus sérieusement, qu'ils continuent de rêver. Parce que dans ma vie, j'ai des choses dont j'ai rêvé et des choses dont je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé d'avoir une statue quand j'étais jeune parce que je ne savais même pas que c'était possible. Donc comme quoi, tout est possible quand vous vous donnez les moyens et que, bien sûr, il y a des opportunités et les bonnes rencontres au bon moment. Il faut un facteur chance aussi parce, des fois, il y a des choses qui nous tombent du ciel. Cette statue est tombée du ciel. Je ne savais pas que c'était possible. Donc, vraiment de leur dire de croire, de croire en eux, peu importe le chemin que vous allez emprunter. Il n'existe pas un chemin pour réussir. Il en existe des millions et des milliards même. Tout part du rêve", a-t-il confié au micro d'ETX Majelan.

Conscient de cette opportunité, le joueur professionnel n'en oubli pas ses objectifs premiers : "Je préfère laisser mon empreinte sur le terrain. C'est mieux". Reste à savoir si une nouvelle statue de cire, ou l'original, débarquera dans une autre capitale en Europe (comme en Espagne). Une perspective qui amuse déjà le premier concerné : "C'est sûr que déjà d'avoir deux statues à 25 ans, ça donne un rythme d'enfer. Donc il faut faire attention que je ne sois pas dans toutes les villes d'Europe [rires]".