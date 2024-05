Réquista. La fête de la brebis en bonne voie

Depuis le mois de novembre, la fête de la brebis édition 2024 se prépare. Chaque commission œuvre pour préparer cette nouvelle fête, et lundi avait lieu la dernière réunion de préparation. Le salon du livre est complet depuis longtemps avec la présence de 32 écrivains, le circuit de la ronde de la brebis est finalisé, les chars sont en construction sur le thème des fonds marins dans les villages du territoire, onze chars au total. Les animations de rue sont calées : tonte, traite, passage du troupeau, groupes musicaux…le repas géré par Marie Jo est aussi d’actualité. Une nouveauté cette année, une exposition d’exposition de vieux tracteurs toute la journée. Mais tout n’est pas terminé, la fête est dans un mois et il y a encore du travail. De nombreux bénévoles seront à l’œuvre dès le 27 mai avec le montage du parquet pour les danseurs du soir, les sentiers seront à baliser, les dernières installations à mettre en place avec l’aide des services techniques de la mairie et de l’ensemble des bénévoles.

Pendant ce dernier mois, tous les bénévoles vont donner de leur temps pour que cette 27e édition soit réussie. La porte est ouverte à ceux qui veulent les rejoindre, ils seront les bienvenus.