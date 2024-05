Estaing. La saison jacquaire se présente sous de bons auspices

Alors que la saison de marche est déjà bien engagée, l’association "Sur les pas de Saint-Jacques" a tenu son assemblée générale annuelle.

Après une première réunion du conseil d’administration, le matin même, l’association, qui rassemble les 31 communes traversées par le chemin du Puy-en-Velay jusqu’à Livinhac-le-Haut, avait donné rendez-vous à ses membres à Golinhac, à près de 185 km de marche du Puy-en-Velay… C’était en effet au tour de l’Aveyron de recevoir le rassemblement qui se tient chaque année à tour de rôle dans l’un des trois départements de Haute-Loire, Lozère et Aveyron.

La réunion, conduite par le sénateur Jean-Claude Anglars, président de l’association, comptait une cinquantaine de participants, représentant les communes, les associations de randonnée, les offices de tourisme et l’Agence de Développement et d’Attractivité Touristique, ainsi que les hébergeurs (gestionnaires de gîte d’étape et de chambres d’hôtes, hôteliers, sites touristiques…). Après l’accueil d’Alexandre Bénézet, maire et administrateur de l’association, le président Jean-Claude Anglars, Marguerite Salles, vice-présidente, et Annie Lautard, trésorière adjointe, ont présenté le bilan moral, le bilan d’activité 2023, le compte de résultat et le bilan comptable au 31 décembre 2023, tous validés à l’unanimité. De même, le plan d’actions, le budget prévisionnel 2024 et le montant de la cotisation 2025 ont été votés.

Édition d’un guide

Puis la rencontre fut l’occasion d’échanges nourris sur les travaux de l’association et les enjeux du chemin.

Ainsi il fut question d’actions culturelles et d’accueil d’expositions de l’Agence Française des Chemins de Compostelle à planifier à l’automne, mais surtout de la principale réalisation de l’association que représente le guide pratique et de découverte, édité tous les deux ans et dont la nouvelle édition 2024 fut présentée ce jour-là. Chacun a exprimé sa satisfaction quant à son contenu et sa grande utilité. Édité à 10. 000 exemplaires, distribué gratuitement, et diffusé par l’association et ses partenaires (offices de tourisme, Agence Française des Chemins de Compostelle, Agences Départementales de Tourisme…), il représente une vitrine essentielle pour le réseau.

Dans un second temps, l’assemblée a échangé sur le bilan de saison 2023 : le constat général portant sur une tendance à la hausse de la fréquentation, attestée par les chiffres du Puy-en-Velay et les 25 000 pèlerins recensés au départ de la cathédrale en 2023 soit +25 % par rapport en 2022. Les prestataires ont pu témoigner et commenter la présentation des relevés de compteurs de Saugues, exposée par Paul Bastide qui en assure le suivi, et de Decazeville, exposée par Magali Soubiroux, directrice de l’office de tourisme. On enregistre ainsi 22 500 passages à Saugues, relativement stables par rapport à 2022, tandis que Decazeville compte 17 000 passages, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2022.

Une fréquentation en hausse

De l’avis général, la saison 2024 annonce également un millésime d’importante fréquentation avec une pression réelle sur les réservations du printemps et un constat d’étalement de la saison de mars à octobre, en lien avec la météo plus favorable qu’au moment des fortes chaleurs estivales.

La journée s’est terminée par une visite de Golinhac et la présentation des projets en cours et à venir de nouveaux hébergements à destination des marcheurs et notamment le futur chantier communal de réhabilitation du couvent.