Villefranche-de-Rouergue. L’auteur villefranchois Pierre-Yves Bertreux sort son premier roman

Pierre-Yves Bertreux, auteur résidant à Villefranche, vient de publier son premier roman "Il aura fallu 1 000 jours". "Dans le tourbillon des années soixante, Christophe, un adolescent timide, se fraie un chemin vers l’âge adulte.

Dans ce récit à la fois sentimental et intimiste, nous suivons le parcours tumultueux d’un jeune homme en proie à une quête personnelle de guérison et de sens, à la suite d’une enfance assombrie par la maladie", indique l’éditeur. "L’histoire, riche en émotions, se déroule sur fond de références culturelles et sociales emblématiques de la fin des années soixante, une période caractérisée par son dynamisme et ses bouleversements. Le lecteur est emporté dans une danse narrative où l’amour, la passion et une succession de rebondissements composent une symphonie de la vie.

Ce voyage à travers le temps offre un regard authentique et vibrant sur une époque révolue, tout en explorant les thèmes universels de la croissance personnelle et de la résilience humaine". Le livre édité par Hachette et à retrouver et commander dans les librairies.