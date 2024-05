Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les éleveurs aubrac du pays d’Olt préparent la fête de l’estive

Les coprésidents de l’association des éleveurs aubrac du pays d’Olt, Jean-Pierre Niel et Privat Serres ont réuni, mercredi 15 mai, à la salle des Illustres de la mairie tous les membres de l’association pour faire une dernière mise au point sur les préparatifs de la nouvelle édition de la fête de l’estive qui se déroulera du 24 au 25 mai prochain.

Dans cette organisation bien rodée, il restait quelques détails à caler. La semaine précédente, ils ont rencontré tous les transhumants et partenaires de cette manifestation : la mairie, et son service technique, l’association Rand’Olt, l’office de tourisme local et les éleveurs Aubrac…

Un programme très attractif

Le vendredi la journée découverte à la rencontre des éleveurs affiche complet, ainsi que la petite marche du samedi. Pour la grande marche il reste encore quelques places. Les inscriptions sont obligatoires. Tous les marcheurs pourront assister à l’arrivée des troupeaux à la Croix des Vergnes. À toutes les personnes inscrites aux marches, il sera offert un goûter sur place.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés, de l’eau. Les animaux sont interdits ; non accessible aux poussettes, déconseillé aux jeunes enfants et aux personnes à la santé fragile.

Dans la bourgade, toute la matinée de 8 h à 12 h, les visiteurs pourront assister au passage des troupeaux. L’accès est libre et gratuit. Chaque troupeau stationnera pendant une demi-heure place du général de Gaulle avant de traverser le centre-ville, franchir le Lot par le pont vieux et gagner l’Aubrac.

Des aires provisoires de stationnement pour camping-cars sont spécialement aménagées à proximité du centre-ville.

Après avoir fini le tour de table, les présidents de l’association ont offert aux 16 éleveurs Aubrac de l’association, une cloche et aux bénévoles un cadeau par famille, pour les remercier de leur investissement au sein de l’association. La rencontre se poursuivait autour du verre de l’amitié, toujours dans une ambiance joyeuse et amicale.

Dès à présent ils vous attendent très nombreux pour cette 27e édition !

Pour tout renseignement et inscriptions : office de tourisme des Causses à l’Aubrac : St-Geniez-d’Olt 05 65 70 43 42, Ste-Eulalie-d’Olt 05 65 47 82 68, Laissac 05 65 70 71 30, Sévérac-d’Aveyron 05 65 47 67 31 ou www.causses-aubrac-tourisme.com