Les Français peu optimistes quant à l’avenir du recrutement

(ETX Daily Up) - France Travail prévoit près de 2,8 millions de projets de recrutement en 2024, ce qui représente un recul de 8,5% par rapport à 2023. Un changement conjoncturel qui inquiète les actifs. Ils sont nombreux à appréhender l’avenir du recrutement dans l’Hexagone, selon une enquête Indeed-YouGov.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 46% des Français croient que l’état du recrutement ne va pas s’arranger dans les prochaines années. Seuls 20% pensent l’inverse. Les habitants de l’Hexagone sont bien plus pessimistes que leurs voisins européens à cet égard.

Ce défaitisme s’explique par le fait que le monde du travail a beaucoup changé depuis la crise du Covid. Les actifs ont de nouvelles attentes individuelles, sociétales et environnementales, ce qui complexifie le travail des recruteurs et des responsables des ressources humaines. 48% des Français pensent que l'évolution des aspirations des candidats à l’emploi constituera l’une des principales difficultés de recrutement durant les cinq prochaines années, tout comme le déficit de compétences (37%) et le contexte économique (34%).

De manière générale, les Français jugent les embauches de moins en moins efficaces. Mais à les entendre, il ne s’agit pas d’une fatalité. Les habitants de l’Hexagone ont une idée assez précise de ce à quoi devrait ressembler l’écosystème du recrutement pour pallier les carences actuelles. Ils pensent que les professionnels des RH ont tout intérêt à faire des recommandations plus pertinentes aux chercheurs d’emploi, à mener des interviews personnalisées ou encore à veiller à ce que les employeurs donnent des feedbacks adaptés à chaque candidat.

Dans ce contexte, 48% des actifs ont la conviction que les ressources humaines vont radicalement changer dans un futur proche. L’intelligence artificielle générative y sera pour beaucoup, d’après eux. Près de six Français sur dix croient que l’automatisation et l’IA permettront d’accélérer nettement le processus de recrutement. Ils pensent également que cette technologie aidera les professionnels du recrutement dans la recherche de talents et leur permettra de plus personnaliser les campagnes d’embauche.

Les RH pourraient ainsi fournir un travail de meilleure qualité. Tout porte à croire qu’une réflexion profonde doit être amorcée pour réfléchir à l'évolution du rôle du recruteur et à la manière dont il peut s'adapter pour relever les défis actuels du marché du travail.

*Cette enquête a été menée par YouGov, pour le compte d'Indeed, via une enquête en ligne du 30 novembre au 21 décembre 2023. Ont été interrogés 9.592 salariés, 4.592 employeurs/managers et 2.487 décideurs RH, occupant un emploi à temps plein ou à temps partiel dans 11 pays, dont la France.