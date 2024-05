Decazeville. Les gens du voyage bien présents sur l’aire d’accueil

L’association Acces logement insertion, qui gère l’aire d’accueil des gens du voyage, a dressé le bilan pour l’année écoulée.

L’aire d’accueil est composée de 30 places caravanes réparties sur 14 emplacements. Sur chaque emplacement, il y a un bloc sanitaire (douche et WC séparés sauf les 2 emplacements PMR), un auvent abritant un évier et des prises électriques et une surface goudronnée de 150 à 225 m² pour le stationnement des caravanes et des véhicules. A leur arrivée, les familles doivent payer une caution de 100 € par emplacement et un état des lieux est réalisé.

Celle-ci est restituée au moment du départ si aucune dégradation n’est constatée. Le titulaire de l’emplacement doit également fournir une copie des papiers et des attestations d’assurance des véhicules ainsi que des renseignements sur sa famille (composition et coordonnées).

Taux d’occupation à 75 %

L’aire fonctionne à l’aide d’un prépaiement informatisé : les familles rechargent leur compteur auprès du régisseur qui leur remet un reçu et crédite leur emplacement. Les familles ont ainsi accès aux fluides et lorsque leur compteur est à 0, cela coupe l’eau et l’électricité. Acces logement insertion, lors de son assemblée générale, a rapporté l’activité enregistré en 2023. L’aire est occupé à 100 % d’octobre à décembre. Puis, le pourcentage descend à son point le plus bas en avril et mai (entre 42 et 48%) et remontre progressivement.

Au total, ce sont 192 personnes qui ont été accueillies, 108 adultes et 84 enfants, pour 56 familles. Notez encore que le taux d’occupation de l’aire, avec 75 %, a augmenté par rapport à 2022. La durée moyenne de séjour, toutes familles confondues, a été de 64 jours. Le coût moyen du séjour : 5,07 € /jour (il était de 5,14 € /jour en 2022).

"Les familles semi sédentaires sont très majoritairement liées au Bassin où elles y ont tous leurs papiers (domiciliation, CAF, CPAM, suivi médical, etc.). Elles ont une bonne connaissance des partenaires et n’hésitent pas à scolariser leurs enfants dans les écoles où ils sont rattachés.

"Généralement, les enfants sont également inscrits à la cantine et certains vont à la garderie. Par contre, depuis la crise sanitaire, le ramassage scolaire n’a pas été remis en place, les familles ayant pris l’habitude d’assurer les trajets. Toutefois, il peut être remis sur simple demande. Pour les enfants des familles de passage, la scolarisation est parfois plus difficile.

"Les familles ne se projetant pas toujours bien dans le temps, elles ne souhaitent pas inscrire leurs enfants à l’école pour de courtes périodes ce qui entraîne une scolarisation très saccadée peu propice aux apprentissages. Nous assurons par ailleurs un accompagnement social", expliquent les responsables d’Acces logement.