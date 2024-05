Espalion. Les rugbymen cadets et seniors en phases finales !

Les supporters du RCENA sont gâtés et 2 équipes Sang et Or disputent ce week-end des rencontres des phases finales. Cet après-midi, à 15 heures, les cadets reçoivent Mazamet en quart de finale du championnat d’Occitanie. Demain, ce sera au tour des seniors qui seront opposés, à 14 heures, au RC Bourguesan au stade Albert-Boutou à Poussan (34), en 16e de finale de championnat de France Régionale 2.

Romane Malgouyres et Dorian Théry disputent le championnat régional de pétanque en doublette mixte, aujourd’hui à Marvejols.

Baptiste Férouelle participe ce week-end au championnat de France cadet espoir de judo à Ceyrat, près de Clermont-Ferrand.