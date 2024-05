Orages et pluies torrentielles : la Moselle bascule en alerte rouge, 68 départements en vigilance ce vendredi

Presque toute la France est touchée par les orages, quand le nord-est connaît d’importantes inondations ce vendredi.

La Moselle est en proie à des pluies diluviennes presque ininterrompues depuis 24 heures. "Les quantités d’eau attendues sont revues à la hausse, de l’ordre de 80 et 100 mm sur la région de Thionville à l’Alsace bossue", prévient Météo France, qui a placé le département en vigilance rouge pour l’après-midi et le début de soirée de vendredi 17 mai 2024. "Sur le Bas-Rhin les cumuls 70à 90 mm sont attendus sur l’extrême nord du département, 40 et 70 mm plus au sud".

En milieu de journée, certaines communes connaissaient déjà des inondations violentes, comme on peut le constater ici à Boulay :

\ud83c\udf0a Les inondations se poursuivent à Boulay en Moselle où on relève 66 mm depuis cette nuit. La pluie continue de tomber. \ud83c\udf27\ufe0f (\u00a9 Virginie Desmenez) pic.twitter.com/TDyH1PdGs4 — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024

\ud83c\udf0a Images des inondations en cours à Boulay en Moselle. Il est déjà tombé un mois de pluie et l'accalmie n'arrivera qu'en soirée... \ud83c\udf27\ufe0f (\u00a9 Éva Treu) pic.twitter.com/9p7aUjYm8Y — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024

Les sapeurs-pompiers de Moselle ont reçu 1 300 appels depuis 5 heures du matin, ce vendredi. Ils informent que 177 communes sont concernées par la vigilance rouge, plus de 500 interventions étaient en cours en début d’après-midi.

Alors que 400 sapeurs-pompiers et 290 moyens matériels sont mobilisés, les habitants sont invités à éviter tout déplacement et de rester chez eux. "Les routes peuvent devenir dangereuses en raison de l’accumulation d’eau, du risque d’aquaplanage ou de glissements de terrain : ne pas s’engager sur les routes inondées et à risque". Il est demandé d’appeler les sapeurs-pompiers qu’en cas de réelle nécessité.

Des orages partout en France

Le Bas-Rhin est également en vigilance orange "pluie-inondation" et "crue", quand la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont en vigilance orange pour "crue" seulement".

Si les pluies importantes se concentrent dans la région Grand-Est, les orages toucheront presque tout le reste du pays. Météo France a placé 59 départements en vigilance jaune. Pour certains, l’alerte sera prolongée pour samedi.

Les 59 départements en vigilance orages ce vendredi. Météo France

