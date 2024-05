Villefranche-de-Rouergue. Pleins feux sur les tournois jeunes

Le mois de mai est synonyme de fin de championnat dans toutes les catégories et le début des tournois pour les jeunes footeux… Les licenciés du Stade Villefranchois Football peuvent alors se confronter à des équipes différentes du championnat et souvent de niveau supérieur. Ce fut le cas de l’équipe féminine U18 qui s’est rendue le week-end dernier à Montech.

Les filles ont vécu une superbe journée et ont pu se confronter à des équipes d’un niveau supérieur comme Montauban, Colomiers et Saint-Orens. Se libérant totalement, c’est un jeu excellent qu’elles ont développé et ont terminé ce tournoi deuxième du classement, seulement battues par l’équipe de Montauban, au goal-average. En effet, elles ont terminé invaincues et cerise sur le gâteau, vainqueurs du concours de précision. Ces filles ne cessent de surprendre, tout en prenant plaisir à être ensemble.

Les U13 se rendaient de leur côté à Saint-Orens pour participer à un tournoi à 11. Les bleus ont remporté la troisième place en Europe League, mais surtout de belles phases de jeux en vue de la saison prochaine.

Les U9 étaient en tournoi en initiation foot à 8 à Montauban. Ces derniers ont reçu un super accueil avec une très belle organisation, toute la journée. C’est dans une bonne ambiance et du sérieux de la part du groupe que s’est déroulée ce tournoi. Participation très encourageante pour la prochaine saison en foot à 8. Enfin, quatre équipes en U7 et U9 se sont rendues à La Fouillade pour le tournoi Francis-Tâche, suite à l’invitation de l’US Bas Rouergue.