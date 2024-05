Lacroix-Barrez. Randonnée Moto Club du Carladez

Cette année, le week-end dernier, c’est Lacroix-Barrez qui accueillait le Moto Club du Carladez. Pour Jérémie Froment, le président, ce fut un succès. Les 130 participants étaient contents, certains étaient un peu fatigués en fin de journée par le parcours de 150 km (80 le matin et 70 l’après-midi).

Entre les reconnaissances, la préparation des chemins, le choix du tracé, la concertation avec les communes et la partie administrative, c’est environ 6 mois de travail pour les 15 membres du moto club et pour les volontaires. Une bonne préparation est essentielle pour la sécurité de tous !

Après Mur-de-Barrez et Thérondels, cette année c’est Lacroix- Barrez qui a accueilli l’épreuve pour la coupure du déjeuner. Cette rotation de commune, c’est le moyen de faire découvrir les différentes communes du Carladez aux participants dont certains viennent de l’Allier, du Lot ou de la Corrèze. Et puis il est normal que chaque commune bénéficie des retombées économiques que génère la manifestation ! Un grand merci à toutes les communes qui, chaque année, aident et facilitent l’accès aux chemins !