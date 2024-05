Saint-Amans-des-Cots. Théâtre et exposition autour de la langue et la culture occitanes

Le Pôle Occitan de l’Aveyron vous donne rendez-vous le lundi 27 mai à 14 heures au Valadou en plein air si le temps le permet, où à la salle des Fêtes de Montézic en cas de pluie. Venez partager un moment agréable autour de la lenga nòstra, en compagnie des écoles du secteur ayant suivi l’initiation à la langue occitane : Huparlac, Laguiole, Saint-Amans-des-Côts, Sainte-Geneviève, Soulages-Bonneval, La Vitarelle, etc…

Ces rassemblements départementaux autour de la langue et la culture occitane proposent une pièce de théâtre en occitan, "Lo Boçut", interprétée par le théâtre interrégional occitan La Rampe TIO : "Un còp èra (il était une fois), un jeune bossu voulait faire le tour de France pour découvrir d’autres contrées et d’autres gens… Il part, sans crainte, pour se confronter à ceux qui ne priseraient pas sa bosse. Il nous entraîne alors dans un voyage parsemé d’embûches et de fabuleux trésors dont seuls les contes en ont le secret."

Représentations ouvertes à tous, participation 5 €/personne. Vous pourrez à cette occasion profiter également de l’exposition sur les noms de lieux en occitan.