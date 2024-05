Ulysse, Nala, Simba… voici le Top 10 des prénoms les plus donnés aux chiens et aux chats en 2023

L’I-CAD, délégation du ministère de l’agriculture qui chapeaute l’identification des carnivores domestiques, a dévoilé le Top 10 des noms donnés aux chiens et chats en France, en 2023.

Chaque année, de nombreux chiens et chats rejoignent des familles qui peuvent dès lors compter sur la fidélité et la loyauté de nos amis à quatre pattes. 2023 n’a pas dérogé à la règle : l’I-CAD vient de dévoiler le baromètre des noms les plus donnés en France.

De quoi s’agit-il ?

L’I-CAD est une délégation du ministère de l’Agriculture, chargée d’identifier les carnivores domestiques. Elle précise que ce même baromètre a été établi grâce à l’identification et à l’enregistrement des animaux de races et d’apparences raciales dans le Fichier National I-CAD, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Ulysse en grand vainqueur

Quels ont été les noms les plus identifiés en 2023, en France ? Que ce soit chez les chiens ou chez les chats, c’est Ulysse qui arrive en grand vainqueur. Pour les premiers, Uno et Una complètent le podium. Pour les seconds, c’est Nala qui termine deuxième, et Simba troisième.

Voici le Top 10 chez les chiens :

Ulysse

Uno

Una

Ugo

Nala

Tina

Ulka

Utah

Ulk

Usko

Voici le Top 10 chez les chats :

Ulysse

Nala

Simba

Tigrou

Minette

Uno

Plume

Luna

Mimi

Cookie

Et pour les noms les plus portés ?

Le baromètre permet aussi de savoir quels sont les noms les plus portés, parmi "les chats et les chiens identifiés, d’âge inférieur ou égal à 13,5 ans, non déclarés décédés et enregistrés dans le Fichier National I-CAD au 31 décembre 2023". Chez les chats, Simba, Nala et Minette sont sur le podium. Du côté des chiens, il s’agit de Maya, Nala et Lucky.

Pourquoi identifier son animal ?

Comme l’explique l’I-CAD, identifier son animal permet de voyager à l’étranger en sa compagnie ou encore de livrer des informations précieuses aux professionnels. Et, surtout, c’est obligatoire en France.