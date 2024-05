Saint-Christophe-Vallon. Un nouveau commandant à la brigade

Depuis quelques semaines, l’adjudant-chef Julien Vidal a pris le commandement de la brigade de gendarmerie de Marcillac, en remplacement de l’adjudant-chef Frank Marino muté à Rodez. Âgé de 46 ans, marié et père de 3 enfants, il arrive de la brigade de recherche de Rodez. Ce fils d’agriculteur, qui se prédestinait à embrasser ce même métier de la terre, a suivi un parcours atypique après l’obtention de son bac pro CGEA (conduite et gestion d’entreprise agricole). À la sortie de son service militaire, effectué dans les fusiliers commandos parachutistes à Fort Agel, il est devenu salarié agricole pendant 5 ans. L’obtention d’un diplôme de sécurité lui ouvre alors les portes du concours d’adjoint de sécurité et une intégration au commissariat de police d’Aurillac en 2002. En 2004, la réussite au concours de gardien de la paix le conduit à l’école de police de Châtel-Guyon. À l’issue de ses 12 mois de formation, il est affecté au commissariat de police du 9e arrondissement de Paris jusqu’en 2011. À cette date, il bénéficie de la mise en route de la première passerelle statutaire police/gendarmerie qui lui permet d’être recruté par la Gendarmerie nationale. Après 3 mois d’école à Montluçon, il rejoint la brigade de Rodez où il passe le concours d’OPJ, obtient le grade de maréchal des logis chef en 2017 et intègre la brigade de recherche en 2020 où il est promu adjudant en 2022. Le 1er mars 2024, il prend le commandement de la brigade de Marcillac avec l’obtention du grade d’adjudant-chef au 1er avril. Bienvenue à Julien Vidal, un amoureux de la nature qui cultive aussi une passion pour le ballon rond dans lequel il tape toujours avec enthousiasme au sein de l’équipe de vétérans du Nord Aveyron.