Pierrefiche. Un sympathique moment de nostalgie

Ce mercredi 8 mai, le village accueillait la rencontre bisannuelle du "Moto club Monet-Goyon". Il s’agit d’un club national, créé en 2005, par des passionnés de deux marques de motos françaises : Monet-Goyon et Koehler-Escoffier. Leur objectif est de préserver le patrimoine industriel français au travers de rencontres bisannuelles. Ce sont 42 membres de l’association qui sont venus de tout l’hexagone, découvrir durant 5 jours les plus beaux paysages du département, au cours de virées de 130 à 150 km par jour. C’est donc lors d’une de ces virées, que les villageois, place de l’église ont pu admirer leurs fidèles montures Monet-Goyon dont la plus ancienne est de 1934, pendant que les pilotes et les accompagnateurs se retrouvaient autour du verre de l’amitié en présence du maire.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette sympathique rencontre.