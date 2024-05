"Une vague d’insécurité à l’école" dans le Grand JT des Territoires

Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l’actualité.

Sommaire

"Une vague d’insécurité à l’école"

C’est une crise dans l’éducation. L’an dernier, plus de 200 000 professeurs ont été agressés. En réaction en Moselle, des enseignants se mobilisent pour alerter sur leurs conditions de travail. Le mouvement est soutenu par un collectif de parents d’élèves. Un reportage inédit réalisé par la chaîne Moselle TV, à retrouver dans le journal du Grand J.T. des Territoires cette semaine, l’émission de Cyril Viguier diffusée sur TV5 Monde et LCP.

Des cliniques privées bientôt en grève ?

La tension monte aussi dans les cliniques privées. Les directions appellent à une grève totale à partir du 3 juin prochain. Une contestation due à des augmentations trop faibles de leurs actes. Une réévaluation de 500 millions d’euros est réclamée. En Sarthe, plusieurs cliniques se joignent au mouvement national. Un reportage réalisé par Alexandre Ferrere pour la chaîne LMtv Sarthe.



V. Giscard d’Estaing : 50 ans après !

Et puis le Grand J.T. des Territoires est revenu sur ce moment historique. Cette année 2024 marque le 50e anniversaire de l’élection du Président de la République Valéry Giscard d'Estaing. L’ancienne première dame Anne-Aymone Giscard d'Estaing, témoin privilégié de son épopée politique, avait accordé une interview exclusive dans un numéro spécial “Territoires de France” sur TV5 Monde. L’entretien sera rediffusé sur TV5 Monde le lundi 20 mai prochain à 17 h.



Versailles se prépare aux JO !

Les Jeux olympiques approchent à grand pas ! Le site de Versailles dévoile son nouveau site. Le parc du château accueillera trois épreuves olympiques et paralympiques cet été. La ville s’y prépare depuis maintenant deux ans. Plusieurs représentants politiques étaient sur place. Un reportage réalisé par Mathilde Francou et Patrick Jacques de Dixmude pour TV78.

Une expédition pour le climat

Cap vers le Grand Nord ! Comment mieux comprendre l’impact du dérèglement climatique ? Au départ de Brest, un groupe d’explorateurs se lance dans une expédition scientifique très spéciale à bord d’un voilier. L’objectif : étudier les transformations en Arctique, où les transformations naturelles apportent de véritables preuves du réchauffement. Les chaînes Tébéo & Tébésud du groupe Télégramme étaient sur place.

Le Grand JT des Territoires est réalisé en collaboration avec l’ensemble des chaînes de télévision locales et les rédactions des grands groupes de la presse quotidienne régionale. Il mobilise 200 journalistes qui remontent des reportages de tous les territoires.