Rignac. Vers une reprise des repas de quartier ?

Vont-ils relancer les repas de quartier interrompus au moment du Covid 19 ? La question est intéressante, mais la réponse appartient aux habitants. Du côté de la rue de l’Industrie, de la rue du Cardayre, de la rue de la Peyrade et de la rue du Bayle (en attendant que l’opération "nouvelle adresse" donne une nouvelle identité) les habitants se sont réunis pour la première fois dimanche dernier. C’était plus ou moins envisagé en plein air mais la quarantaine de participants n’a pas voulu prendre de risques et s’est repliée à la salle des fêtes pour consommer un repas où chaque famille devait apporter son panier. Il se dit qu’il y aurait eu de quoi nourrir bien plus que le nombre !