VIDEOS. La Moselle en vigilance rouge : des torrents en plein centre-ville, autoroutes coupées… Les impressionnantes images des inondations

La situation est de plus en plus tendue au fil des heures, les pompiers de Moselle ont traité plus de 1 300 appels depuis ce vendredi matin.

La vigilance rouge a été activée par Météo France dans le nord de l’Alsace, où d’importantes précipitations tombent depuis jeudi soir. L’alerte sera active au moins jusque dans la soirée de vendredi 17 mai 2024. Plusieurs communes ont été piégées par les inondations dès le début d’après-midi. Notamment Boulay, Bouzonville ou Diemeringen, où des torrents se déchaînent en centre-ville : \ud83c\udf0a En Moselle, certaines rues de Bouzonville se transforment en véritables torrents ! La pluie ne faiblit pas et on atteint 75 mm depuis cette nuit ! \ud83c\udf27\ufe0f (via https://t.co/1TKs7rPT4m) pic.twitter.com/kyFzGHPuGd — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024 \ud83c\udf0a Les inondations se poursuivent à Boulay en Moselle où on relève 66 mm depuis cette nuit. La pluie continue de tomber. \ud83c\udf27\ufe0f (\u00a9 Virginie Desmenez) pic.twitter.com/TDyH1PdGs4 — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024 \ud83c\udf0a De dramatiques inondations touchent Diemeringen dans le nord de l'Alsace. Dans ce secteur, il est tombé plus de 90 mm de pluie ! \ud83c\udf27\ufe0f (\u00a9 Laurent Klein) pic.twitter.com/sUGMjdUJdW — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024 La pluie continue de tomber cet après-midi, laissant peu d’espoir d’une accalmie ce vendredi. L’autoroute A320 a été inondée et coupée à la circulation dans le sens France – Allemagne, quand l’autoroute A4 vers Strasbourg est fermée à Betting. \ud83c\udf0a En Moselle, l'autoroute A320 est coupée à hauteur de Freyming-Merlebach car les voies sont totalement inondées. La pluie continue de tomber. \ud83c\udf27\ufe0f (via Radio Mélodie) pic.twitter.com/nuFDIWooKO — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024 1 300 appels, 500 interventions : les pompiers sous l’eau Les inondations n’ont fait aucun blessé en Alsace à ce stade. Mais les sapeurs-pompiers de Moselle demandent aux habitants d’éviter tout déplacement et de rester chez eux en s’assurant que les portes et fenêtres sont bien fermées. Depuis 5 heures du matin, le centre d’appels a traité 1 300 appels dans le département. En début d’après-midi, plus de 500 interventions étaient toujours en cours. C’est la raison pour laquelle il est demandé de n’appeler les pompiers qu’en cas de réelle nécessité. 400 sapeurs-pompiers sont déployés en Moselle pour venir en aide à la population, alors que 177 communes sont menacées par les pluies diluviennes. Des vidéos amateurs témoignent de la force du courant et ne la difficulté, même pour les secours, de se déplacer. Comme ici à Diemeringen où l’embarcation des pompiers a chaviré : Terrible vidéo de Diemeringen où l'on perçoit tte la difficulté de la sit. à même le terrain avec cette embarcation qui a chaviré. Ttes nos pensées envers les habitants touchés et aux équipes/acteurs mobilisés pour venir en aide aux personnes touchées. Vidéo - Lorenzo Schmitt. pic.twitter.com/CAprLHTABD — Météo Suivi Alsace (@msa6768) May 17, 2024 Plusieurs évacuations, des écoles fermées Comme le rapportent nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace, il est tombé par endroits l’équivalent de deux mois de pluie en deux jours, comme à Boulay. Dans plusieurs communes, les écoles ont été fermées en fin de matinée et les parents ont été priés de venir récupérer leurs enfants. Des évacuations sont menées un peu partout en Moselle, où l’eau s’infiltre dans les habitations.