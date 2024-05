Week-end de la Pentecôte : un trafic perturbé à prévoir sur certains axes du pays, voici où et quand

Nouveau week-end rallongé en vue en France, avec le lundi de Pentecôte qui tombe le 20 mai. Conséquence : le trafic pourrait être perturbé dans le pays, ces prochains jours.

Après les 1er, 8 et 9 mai, c’est un autre week-end rallongé qui s’annonce en France. La Pentecôte va animer les prochains jours, avec un lundi 20 férié. De nombreux Français vont ainsi vouloir prendre la route des (petites) vacances. Avec des conséquences sur le trafic routier. Voici les prévisions de Bison Futé, jour par jour.

Vendredi 17 mai

La journée de vendredi s’annonce particulièrement chargée sur les routes du pays, puisqu’elle est classée rouge dans le sens des départs, et orange dans celui des retours. " La circulation devrait, en particulier être très chargée sur l’A7, le long de l’Arc méditerranéen et sur la façade atlantique (A11, N165 et A63)", avertit Bison Futé. "En Île-de-France, la circulation sera importante dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10."

Voici ses conseils dans le sens des départs :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

anticipez la fermeture de l’A13 à la sortie de Paris en prenant le plus en amont possible les itinéraires alternatifs,

évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 16h à 18h,

évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx, de 15h à 20h,

évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes de 16h à 18h,

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 16h à 20h,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Marseille, de 16h à 23h,

évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 16h à 20h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 12h à 20h.

Voici ses recommandations dans le sens des retours :

évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 11h à 19h,

évitez l’autoroute A2, entre la Belgique et Combles, de 14h à 20h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 20h,

évitez l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 17h à 20h,

évitez l’autoroute A50, entre Toulouse et Marseille, de 16h à 19h.

Samedi 18 mai

Pour la journée de samedi, c’est orange dans le sens des départs, mais vert dans celui des retours. "La circulation sera difficile au niveau national, en particulier sur les axes desservant l’arc méditerranéen (A7 et A9) et sur la façade atlantique (A63 et N165)", annonce Bison Futé, parlant, à nouveau d’une circulation "dense sur les autoroutes A6 et A10" en Île-de-France.

Voici ses préconisations :

quittez ou traversez l’Île-de-France après 8h,

anticipez la fermeture de l’A13 à la sortie de Paris en prenant le plus en amont possible les itinéraires alternatifs,

évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx, de 10h à 13h,

évitez l’autoroute A13, entre Orgeval et Rouen, de 11h à 16h,

évitez l’autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 11h à 14h,

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 16h,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 9h à 18h,

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier de 11h à 13h, et entre Narbonne et l’Espagne de 11h à 14h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 7h à 18h.

Dimanche 19 mai

Concernant le troisième dimanche du mois, Bison Futé n’anticipe pas de difficulté particulière : le pays sera entièrement vert, qu’il s’agisse des départs ou des retours.

Lundi 20 mai

Place enfin au lundi de Pentecôte. Il sera vert côté départs, mais orange côté retours. Une circulation estimée comme "difficile au niveau national", et donc, comme durant les jours précédents, "en particulier sur les autoroutes de l’Arc méditerranéen (A7 et A9) et les axes desservant l’Ouest du pays (A63, N165)".

Voici ce que conseille Bison Futé :