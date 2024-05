Villeneuve. Des logements adaptés pour les seniors

À Villeneuve, comme partout en France, la part des plus de 65 ans dans la population devient de plus en plus importante. Ce gain d’espérance de vie est une chance. Mais il faut offrir aux seniors comme aux handicapées des conditions de logement adaptées. La loi Elan préconise un habitat inclusif pour les personnes qui veulent vieillir en restant chez elles et qui souffrent d’isolement. Dans la commune, l’habitat est très souvent dispersé. L’éloignement des services, les problèmes de mobilité sont des handicaps pour certains seniors. C’est pour répondre à ces problèmes que la mairie de Villeneuve a lancé le projet de l’habitat partagé, conduit par Jean Pierre Bénazet, adjoint au maire.

Regroupés derrière le city-stade, à 450 m environ du centre bourg, 8 T2 et 4 T3 seront construits pour accueillir de 16 à 24 seniors de plus de 65 ou personnes handicapées. Ils disposeront d’une salle commune pour des animations ou des réceptions et d’espaces verts. Une voie piétonnière sécurisée permettra l’accès au bourg. Enfin, un professionnel régulera la vie commune et apportera son aide aux locataires selon leurs besoins.

La mairie sera propriétaire et gestionnaire de ces logements dont le plan a été établi par l’architecte Maxime Arnal. Le coût des travaux sera de 2 53 000 €, financés par un emprunt de 1,5 million sur 20 ans et subventionnés à hauteur de 1 million d’euros par l’État. Les frais financiers seront compensés par le versement des loyers, soit 600 € mensuels, pour un T2, 800 € mensuels pour un T3, plus 50 € de charge. Les locataires pourront bénéficier de l’APA et de l’allocation logement. Les travaux devraient être achevés le 1er novembre 2025.