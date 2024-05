Émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie : le casse-tête de la distribution de médicaments et de nourriture, touristes et population se rationnent

En proie au chaos depuis les émeutes qui ont fait au total six morts, l'archipel connaît des difficultés de fonctionnement et d'approvisionnement en médicaments et nourriture.

Des touristes bloqués en Nouvelle-Calédonie se rationnent en nourriture en attendant de trouver un moyen de partir, a déclaré ce samedi 18 mai une voyageuse australienne en provenance de Sydney, alors que l'archipel français du Pacifique est depuis plusieurs jours le théâtre de violences qui ont fait six morts. "Les enfants ont faim parce que nous n'avons pas vraiment le choix de ce que nous pouvons leur donner à manger", a déclaré Joanne Elias à Reuters par téléphone depuis un centre de villégiature de la capitale Nouméa, où sa famille est retranchée depuis que des émeutes ont éclaté. Une nouvelle victime ce samedi Les violences ont été alimentées par un projet de réforme de la Constitution, contesté par les indépendantistes kanaks, visant à élargir aux personnes résidant depuis dix ans dans l'archipel le corps électoral, qui est resté figé depuis l'accord de Nouméa de 1998. Les troubles se sont traduits par des incendies d'entreprises et de voitures, des pillages de magasins ou encore des barrages routiers qui perturbent l'acheminement des médicaments et de la nourriture. Après la mort de cinq personnes, un sixième décès est survenu ce samedi à la suite d'échanges de tirs sur un barrage routier à Kaala-Gomen, au nord de l'île principale de la Nouvelle-Calédonie. Les renforts envoyés par centaines par Paris ont commencé à arriver dans la nuit de jeudi à vendredi pour tenter de reprendre le contrôle de Nouméa. Nourriture et médicaments difficiles d'accès, aéroport fermé Joanne Elias, arrivée sur le territoire le 10 mai avec son mari et ses quatre enfants, a déclaré qu'on lui avait dit de remplir une baignoire au cas où l'eau viendrait à manquer, alors que les stocks de nourriture diminuaient. "Nous ne savons pas combien de temps nous allons rester ici", a-t-elle dit, ajoutant que sa famille faisait partie de la trentaine d'Australiens bloqués au Château Royal, un centre de villégiature. La ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que l'aéroport international de Nouméa (La Tontouta) restait fermé et a invité les Australiens à "faire preuve d'une grande prudence en Nouvelle-Calédonie". Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a déclaré ce vendredi que l'île disposait de stocks de nourriture pour deux mois et que le problème était sa distribution. Des distributions de nourriture et de médicaments à la population seront assurées par des équipes comprenant des spécialistes du déminage qui enlèveront les barrages routiers piégés par des activistes, ont déclaré les autorités françaises.