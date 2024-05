Football : Ilan Kebbal forfait, le Paris FC se déplacera à Rodez sans son meilleur joueur pour les play-offs

Un véritable coup dur pour le club de la capitale en vue du premier tour de play-offs entre Rodez (4e) et le Paris FC (5e), mardi 21 mai, à 20 h 30, au stade Paul-Lignon.

Vendredi 17 mai au soir, alors que Rodez faisait le job face à Ajaccio (2-0), le Paris FC a perdu gros sur la pelouse de Bastia (1-1), en cédant sa 4e place synonyme de play-off à domicile aux Ruthénois. Mais cette rencontre a peut-être même coûté encore plus cher aux gars de la capitale. Et pour cause, Ilan Kebbal, assurément leur homme fort cette saison, récent finaliste du Trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2, s’est blessé. Il souffre d’une "entorse à la cheville" selon nos confrères du Parisien, ce qui acte donc d’ores et déjà son forfait pour le déplacement à Paul-Lignon.

L’incertitude Cyril Mandouki

En plus de ce gros coup dur, les Franciliens du coach Stéphane Gilli pourraient également avoir à composer sans leur milieu de terrain défensif cadre, Cyril Mandouki, aussi blessé à Furiani, souffrant, lui, d’une entorse acromio-claviculaire de grade 1. Le Parisien explique ce samedi qu’un mince espoir de le voir à Rodez mardi existe, en ayant potentiellement recours à une infiltration. À suivre.