Football : Onet se maintient en National 3 !

Samedi 18 mai, lors de la dernière journée de championnat, les Castonétois se sont non seulement imposés (1-4) sur la pelouse de Saint-Estève, mais ils ont surtout profité de la défaite de Bordeaux II chez le leader Anglet (1-0) pour terminer 11es et s’extirper de la zone rouge.

Au bout du suspense ! Il a fallu attendre la dernière journée de National 3 pour voir Onet se maintenir au cinquième échelon national. Samedi 18 mai, les protégés de Yoan Boscus devaient s’imposer à Saint-Estève, la lanterne rouge, pour espérer faire, au moins, une troisième saison consécutive en N3.

Ce qu’ils ont fait en battant les Catalans (1-4)… mais cela ne dépendait pas que d’eux. En effet, pour que les jaune et bleu sortent de la zone rouge et grimpent à la 11e place, il fallait que Bordeaux II perde chez le leader Anglet. Car grâce à leur bilan, les Aveyronnais feraient partie des meilleurs 11es du championnat, et ne risqueraient pas la relégation.

Et les réservistes des Girondins se sont bel et bien inclinés (1-0), mais bien après le coup de sifflet final à Saint-Estève. À cause d’une blessure dans les derniers instants, le duel s’est terminé vingt minutes après le succès d’Onet dans les Pyrénées-Orientales. Les Castonétois ont dû prendre leur mal en patience.

Et aux alentours de 20 h 15 ils pouvaient exulter : ils seront en National 3 la saison prochaine !