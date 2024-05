Football : ouverture de la billetterie pour le play-off entre Rodez et le Paris FC ce samedi à 17 heures

Rodez (4e) reçoit le Paris FC (5e), mardi 21 mai à 20 h 30, au stade Paul-Lignon.

Une matinée pour s’organiser. Grâce à sa victoire de vendredi soir face à Ajaccio (2-0) lors de l’ultime journée de championnat, conjuguée au match nul du Paris FC dans le même temps à Bastia (1-1), le Rodez Aveyron football est grimpé à la 4e place de Ligue 2 ! Un classement historique et pas anecdotique, puisqu’il lui permet de recevoir le premier tour de play-offs à Paul-Lignon, mardi à 20 h 30, face à ce même PFC.

Pas de vente physique

Les décideurs ruthénois se sont donc rapidement mis en branle ce samedi matin pour organiser cette rencontre, notamment sur le plan de la billetterie. Et ce pour une raison simple : le club souhaitait démarrer ses ventes le plus rapidement possible. Ce sera donc le cas dès ce samedi, à 17 heures, en ligne pour le grand public. En effet, aucun billet ne sera vendu en physique à la boutique.

Seuls les abonnés, qui détiennent une priorité d’achat de leur place habituelle jusqu’à lundi soir, pourront venir récupérer leur précieux sésame lundi, entre 14 h 30 et 17 heures.

Les partenaires et licenciés, qui ont aussi une priorité d’achat, doivent être également contactés dans la journée par le club.