Decazeville. Grand succès pour l’atelier de "rigologie"

Une grande première était proposée par l’association L’S-en-ciel, vendredi dernier, dans la grande salle des Établies avec un atelier de rigologie. Suite à une bonne communication autour de cet atelier, les organisateurs ont été "victimes" de leur succès. En effet, il a été nécessaire de faire deux groupes, l’un à 16 heures et l’autre à 18 heures.

"Et quelle ne fut pas notre surprise d’accueillir six résidents du foyer de Bellevue, accompagnés de leur animatrice, Julie. Créative et bienveillante, cette dernière a été convaincue et enthousiaste à l’idée d’une sortie originale. Une fois déposés en minibus, Esther, qui file sur ses 102 ans, Raymonde, Jeanine, Monique, Danielle et Nino ont gravi les escaliers des Etablies pour retrouver d’autres participantes. Ce qui a primé dans cet atelier, ce sont les sourires, les rires, les interactions à travers des exercices ludiques. C’est dans cette mixité intergénérationnelle que la joie et l’émerveillement ont fusé", se félicite la présidente Liliane Kalifa.

La découverte de ce groupe "bon pied, bon œil" aura sans aucun doute inspiré les plus jeunes, admiratifs. La rigologue Catherine Provence a été encouragée à renouveler cet événement, ce que l’association L’S-En-Ciel ne manquera pas de rééditer dès cet été.