Il avait disparu mystérieusement : un homme retrouvé 25 ans plus tard, il était séquestré par son voisin depuis tout ce temps

Une histoire profondément tragique mais au dénouement miraculeux, Omar avait 20 ans quand il a disparu et en avait 45 quand il a été découvert enfermé chez son voisin.

Omar était âgé de 20 ans en 1999, lorsqu’il disparaît sans laisser de trace en Algérie. Des années de recherches et à espérer n’offrent aucun indice permettant de retrouver la trace du jeune homme, qui vivait dans les hauts plateaux algériens au chef-lieu de la wilaya de Djelfa.

Comme le rapporte le média algérien TSA, les proches d’Omar ont perdu espoir de le retrouver vivant. Sa maman, accablée de chagrin, est décédée en 2007. Mais l’impensable est arrivé, 25 ans après la disparition.

?????. Un Algérien porté disparu depuis 26 ans a été retrouvé vivant, séquestré dans la maison de son voisin. L'homme, aujourd'hui âgé de 45 ans, avait disparu en 1998 dans la wilaya de Djelfa. Il a été retrouvé mardi par les gendarmes après une dénonciation. Le suspect, âgé…

Son chien avait tout compris depuis le début

C’est une "mystérieuse publication" sur les réseaux sociaux qui laisse soudainement croire qu’Omar est sain et sauf, mais qu’il serait séquestré par un habitant de la commune d’El Guedid… là où habite la famille du disparu. Les proches d’Omar reprennent les recherches et recoupent les indices jusqu’au domicile d’un employé municipal âgé d’une soixantaine d’années.

Ils se souviennent alors que le chien d’Omar se collait à la maison de ce ravisseur présumé après la disparition de son maître. Ce même chien qui avait été retrouvé mort ensuite, peut-être pour une cause d’empoisonnement, selon le quotidien local El Khabar.

Retrouvé au milieu du bétail

Les proches du disparu ont pris l’initiative de rendre visite à ce voisin par surprise… Et ont trouvé Omar, captif dans un enclos insalubre dans laquelle il vivait avec le bétail. Omar n’a plus rien d’un jeune homme, il est âgé de 45 ans, le regard triste et la barbe hirsute, mais il est bel et bien vivant.

Une intervention des gendarmes a définitivement mis fin au cauchemar d’Omar, et a permis l’interpellation de son geôlier de 61 ans. Les raisons de cette séquestration longue de presque trois décennies n’ont pas été communiquées.