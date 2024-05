Insolite : après des simples et des doubles, une pluie d'arcs-en-ciel roses sublime l'Aveyron en soirée

Alors que le département essuie orages et giboulées, le soleil a offert un spectacle à chaque éclaircie ou à son coucher, ces jeudi 16 et vendredi 17 mai.

La pluie, la pluie à toutes les sauces pour ce printemps en Aveyron comme ailleurs. Seul à nous requinquer, le soleil lorsqu'il peut percer la couche nuageuse nous offre pour nous consoler quelque peu de ce temps quelques minutes de spectacle céleste. Et si après la pluie ne vient pas encore le beau temps, c'est une autre pluie qui nous arrive : une pluie d'arcs-en-ciel, recueillis par quelques-uns des plus de 17 000 abonnés de la page facebook de Météo Sud-Aveyron, ou certains des plus de 11 000 abonné de la page Météo 12.

Des doubles arcs-en-ciel sur le sud

Ce jeudi 16 mai, le Sud-Aveyron a ainsi eu son lot d'arcs-en-ciel grâce à quelques belles éclaircies. Des clichés réalisés sur Millau et Creissels, Saint-Affrique, La Cavalerie, Peyre ou encore Lestrade-et-Thouels. Et parmi ceux-ci quelquesrares doubles arcs-en-ciel, provoqués par la double réflexion de la lumière solaire à l'intérieur des gouttes de pluie.

Un ciel chargé d'arcs-en-ciel roses

Parmi ces clichés ce jeudi soir, un nuage rose orangé annonciateur d'un autre phénomène encore plus rare : des arcs-en-ciel roses, observés ce vendredi 17 mai, cette fois plus au nord de l'Aveyron, à Baraqueville, Aubin, Decazeville, Galgan, Réquista ou près de Salles-la-Source.

Ce phénomène intervient lorsque ces arcs-en-ciel apparaissent pile poil lorsque le soleil se couche, ou du moins quand il est au plus bas sur l'horizon. L'angle de la lumière du soleil permet de faire ressortir les couleurs à grande longueur d'ondes de l'arc-en-ciel, soir le rose et le rouge, alors que les couleurs à faible longueur d'ondes (vert, bleu) sont atténués. C'est aussi ainsi que le ciel devient rouge, rose ou orangé au coucher du soleil.