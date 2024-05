Villefranche-de-Rouergue. Le PCF organise une exposition sur les époux Manouchian

La section PCF de Villefranche organise une exposition consacrée à la vie et à l’œuvre de Missak et Mélinée Manouchian, qui sont rentrés récemment au Panthéon pour leurs actes de la Résistance française.

L’exposition se tiendra jusqu’au 5 juin au premier étage de la mairie, en accord avec la municipalité. "Elle retrace le parcours exceptionnel de ce couple engagé, qui a combattu sans relâche contre l’occupant nazi et pour la libération de la France", indiquent les organisateurs. "L’exposition met également en lumière l’action des autres résistants FTP-MOI, dont Henri Krasucki, qui ont joué un rôle crucial dans la lutte contre l’oppression nazie".

"Un hommage à des héros Missak et Mélinée Manouchian sont des symboles de courage et de sacrifice pour tous ceux qui luttent pour la liberté et la justice. Leur panthéonisation récente est une reconnaissance de leur contribution inestimable à la Résistance", ajoute le PCF.

Un vernissage aura lieu le vendredi 24 mai à 17 h 30 en présence de nombreux invités. Un pot fraternel sera offert par la municipalité à l’issue du vernissage. "Nous invitons toute la population à venir découvrir cette exposition et à rendre hommage à ces héros de la Résistance".