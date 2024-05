Decazeville. Les commerçants veulent avancer groupés

Un premier rendez-vous matinal a permis d’échanger sur les futurs évènements commerçants.

Ce jeudi matin, avant l’ouverture de leur magasin, les commerçants de l’association Mes Découvertes se sont retrouvés à la boulangerie Pon-Pon pour un petit-déjeuner. "Le but est de fédérer les commerçants locaux", expliquent Fabrice et Caroline Carrier, responsables de la boulangerie. Un échange pendant une petite heure autour d’un café et des croissants entre une dizaine de professionnels qui s’est révélé "positif" et qui a permis "de crever des abcès". "Ça s’est plutôt bien passé. Il n’y avait pas beaucoup de monde mais tout le monde était content. C’est une expérience à renouveler en s’y prenant un peu plus à l’avance", annonce Virginie Aguiar, coprésidente de l’association des commerçants.

Présente autour de la table, Camille Esquerré, responsable du développement économique à la communauté de communes, a confirmé le recrutement d’une nouvelle manager de commerce. Le poste était vacant depuis le 1er septembre 2023.

Une nouvelle manager de commerce

"Elle arrive en septembre. Elle a travaillé à Cannes dans la revitalisation d’un quartier, dans son animation. […] Elle a un profil intéressant." Elle s’occupera dans un premier temps de recenser les locaux vacants et de prospecter. À l’échelle de la communauté de communes, l’objectif à terme est de resserrer les liens entre les commerçants. "Le premier manager de commerce [qui était resté près d’un an] avait été un vrai souffle nouveau. On attend la future manager avec impatience", se réjouit la représentante de l’association. Une nouvelle identité, avec un nouveau logo et un nouveau nom, avait notamment été présentée en septembre dernier.

Une tombola pour la fête des mères

Une tombola sera organisée toute la semaine prochaine à l’occasion de la fête des mères, dans les commerces partenaires de l’association Mes Découvertes.

À gagner, des cartes cadeaux, dont deux d’une valeur de 100 € et une nuit Spa-Ciné dans un gîte haut de gamme de Montmurat dans le Cantal. Un ticket sera offert pour un minimum de 20 € d’achat dans les magasins partenaires.