Onet-le-Château. Les "contes de Nonolulu" ont fait voyager les petits

C’est à la guitare, avec une chanson qu’ils ont pu facile-ment reprendre, que Nonolulu, alias Arnaud pour les enfants (Cie les Arts en Lumière), a accueilli ses petits spectateurs, pour un voyage peuplé de ses jolis contes glanés lors de ses périples à travers le monde, comme le conte africain de l’arbre magique au grand cœur, l’histoire des loups du Gévaudan, Samba son ami Malien et son fils ou le secret des anges… Accompagné de ses instruments fétiches, la guitare, la harpe africaine et le tambour chaman, il a pu ainsi partager un joli moment complice, entre contes et chansons…