MÉTÉO. Orages, fortes pluies, crue : un département en rouge, 78 en jaune, les prévisions de ce week-end pluvieux

La Moselle reste en vigilance rouge ce samedi, la pluie et les orages s’invitent une fois encore partout en France ce week-end.

Un nouveau week-end pluvieux s’annonce. Météo France place 78 départements en vigilance jaune pour des alertes orages et pluie-inondation, toute la journée de samedi 18 mai 2024. En raison d’une crue exceptionnelle sur la Nied, la Moselle reste en vigilance rouge après les importantes inondations qui ont frappé le département vendredi.

La France en jaune, en orange et en rouge ce samedi. Météo France

Des orages dans le sud-ouest jusqu’en début de semaine

"Samedi et dimanche, des remontées pluvio-instables depuis l’Espagne favoriseront la formation des orages dans le Sud-Ouest", détaille Météo France. La vigilance orages sera maintenue dans un large quart sud-ouest dimanche 19 mai 2024, principalement en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine : Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Lot, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes et Pyrénées-Atlantiques.

Toujours des orages dans le Sud-Ouest, dimanche. Météo France

Le début de semaine ne sera pas plus ensoleillé, un risque généralisé d’orages est annoncé sur les deux tiers sud du pays. Seul le pourtour méditerranéen devrait être épargné. Météo France annonce en revanche une hausse des températures pour se rapprocher des normales de saison.