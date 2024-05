Mortalité sur les routes : forte hausse pour les deux-roues, baisse pour les voitures… ce qu’il faut retenir pour avril 2024

Le ministère de l’Intérieur a publié un bilan sur l’accidentalité routière concernant le mois d’avril 2024, en France.

+9 %

Premier chiffre dévoilé, celui du nombre de personnes qui ont trouvé la mort sur les routes de France métropolitaine. Il est de 242 pour avril 2024, qui est supérieur de 9 % à celui d’avril 2023 (222). L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a recensé également 1 285 blessés graves sur le mois dernier, soit 6 % de plus qu’avril 2023.

Mortalité en forte hausse chez les deux roues

Dans le détail, l’ONISR révèle que la mortalité routière d’avril 2024 est marquée "par une forte augmentation des décès pour les usagers de deux-roues motorisés" : 71 tués sur un seul mois en France, soit 24 de plus qu’avril de l’année passée.

Concernant les piétons, 32 sont décédés (9 de plus), et 18 pour les cyclistes (5 de plus). Le nombre de décès en voiture est, lui, en baisse : 106 morts sont à déplorer sur le quatrième mois de l’année 2024 en France, contre 130 l’an passé.

Les moins de 30 ans

Toujours selon le bulletin de l’ONISR, "la hausse de la mortalité routière d’avril affecte en particulier les 'moins de 18 ans' et les '18-24 ans' en deux-roues motorisés".

Plus d’accidents

D’un point de vue plus global, sur le mois d’avril 2024, les forces de l’ordre ont recensé 4 246 accidents corporels sur les routes. Une augmentation, là aussi, de 9 % par rapport aux chiffres enregistrés il y a un an.