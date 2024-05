Moustique tigre : 78 départements sur 96 sont colonisés, plusieurs cartes pour comprendre la situation en France

En quelques années, le moustique tigre a posé ses valises dans presque tous les départements de France et continue de conquérir de plus en plus de territoires.

Le moustique tigre continue sa conquête de la France. Au 1er janvier 2024, 78 départements étaient officiellement colonisés par l’insecte, selon une carte communiquée par le ministère de la Santé. Les territoires du nord font encore un peu de résistance, de la Normandie à la pointe bretonne, les Hauts-de-France et une partie de la région Grand-Est.

Où le moustique tigre est durablement installé en 2024. Ministère de la Santé

Une fois installé dans une commune, il est pratiquement impossible de déloger le moustique tigre. Parmi les départements colonisés, on peut distinguer deux catégories : là où plus de 40 % des communes vivent avec le moustique, et là où moins de 40 % des communes sont concernées.

On observe alors que les départements du pourtour méditerranéen sont envahis par le moustique Aedes albopictus, de son nom scientifique : les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Le moustique a aussi posé ses valises dans le Rhône, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne et à Paris.

Fin 2021, la présence du moustique tigre était confirmée dans 3 934 communes en France métropolitaine.

Les départements dans lesquels au moins 40 % des communes sont colonisées par le moustique tigre. Ministère de la Santé

Les conquêtes du moustique, année après année

L’installation durable du moustique tigre a d’abord été constatée en 2004 dans les Alpes-Maritimes, puis en Haute-Corse en 2006. La conquête de l’insecte n’a fait que s’accélérer depuis. Le Var, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône étaient concernés en 2010, avant que l’Occitanie soit touchée via le Gard et l’Hérault en 2011.

La situation en 2010. Ministère de la Santé

Dès 2012, le moustique tigre avait parcouru presque 400 km jusque dans le Lot-et-Garonne et le Rhône. En 2013, il goûte à l’océan Atlantique en colonisant la Gironde. En 2015, la région parisienne est concernée avec la colonisation du Val-de-Marne, pendant que le sud continue d’être grignoté.

La situation en 2015. Ministère de la Santé

Une large moitié sud était déjà définitivement l’hôte du moustique tigre en 2018, pendant que l’insecte prenait possession de Paris et de Strasbourg. Avec les années, l’Aedes albopictus s’accommode de plus en plus des départements du nord de la France.

La situation en 2020. Ministère de la Santé

Un risque de transmission de maladie tropicale de plus en plus forte

Si le moustique tigre est aussi préoccupant, ce n’est pas simplement à cause de ses piqûres qui démangent, mais bien parce que l’insecte est capable de transmettre, d’homme à homme, des maladies tropicales telles que la dengue, le chikungunya ou le virus Zika.

L’Occitanie est la région de France où le plus grand nombre de cas importés et autochtones sont recencés. En 2023, 211 cas de dengue importés ont été signalés selon l’Agence régionale de santé. Un chiffre qui ne fait que grandir avec les années, puis que plus de 200 cas de dengue ont déjà été recensés en Occitanie… depuis le début de 2024.

L’ARS publie chaque année une carte actualisée des communes colonisées par le moustique tigre en Occitanie. Permettant de constater que l’insecte est massivement présent près de la Méditerranée et dans l’agglomération toulousaine, mais apprécie moins les zones de vie rurales.

Les communes colonisées en Occitanie en 2024. Agence régionale de santé Occitanie

Pas d’eau stagnante pour moins de moustiques

Que votre commune soit colonisée ou non par le moustique tigre, des gestes simples permettent de freiner sa prolifération. L’eau stagnante est le cocon préféré de l’insecte, grâce à laquelle ses œufs se développent plus rapidement.

C’est pourquoi il est recommandé de couvrir les récupérateurs de pluie, ranger les jouets pour enfant, les arrosoirs ou les outils de jardinage, nettoyer gouttières, éviers et fontaines régulièrement, et enfin vider au moins une fois par semaine les réceptacles d’eau stagnante (gamelles, sous-pots, arrosoirs, seaux, vases, pieds de parasols…)