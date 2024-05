Espalion. Nuit africaine au musée des mœurs et des coutumes

Le projet artistique et culturel "La classe, l’œuvre !" réalisé par les écoliers a été présenté au public, agrémenté d’un spectacle musical de contes venus d’Afrique.

Le 17 mai dernier, le musée des mœurs et des coutumes a célébré la "Nuit européenne des musées" en mettant à l’honneur le thème de l’Afrique. Les visiteurs ont pu découvrir à cette occasion des créations de masques africains réalisées par les élèves de moyenne section de l’école Anne Frank, ainsi qu’assister à un spectacle de contes africains.

Ce projet artistique et culturel s’inscrivait dans le cadre du programme éducatif "La classe, l’œuvre !", en lien avec la manifestation nationale de la "Nuit européenne des musées". Encadrés par leurs enseignantes Sandrine Aubry et Mélanie Jacquemont, les élèves ont collaboré avec le musée des Mœurs et Coutumes pour une expérience unique. Ils se sont inspirés d’une pièce emblématique du musée partenaire, le masque Kpelie, présenté dans l’exposition temporaire "Quand l’ailleurs est ici", pour imaginer et créer leurs propres masques africains. L’artiste sculptrice Claude Bouviala leur a prodigué ses précieux conseils tout au long du processus créatif.

Présentation des réalisations et soirée de contes africains

Le point culminant de ce projet a été la présentation des réalisations des élèves lors d’une projection vidéo devant un public de 120 personnes, composé d’adultes et d’enfants. Les spectateurs ont ensuite été transportés en Afrique grâce à une soirée de contes et de musique. Joëlle Anglade, conteuse passionnée, et Stéphane Carlucci, musicien talentueux, ont enchanté le public avec des histoires venues d’Afrique, accompagnées par la kora, le balafon et la flûte.

Trois contes ont été présentés, mettant en scène des animaux emblématiques du continent africain. Dans le premier conte sénégalais, Diabou N’dao, une petite fille courageuse, affronte un lion en colère pour sauver son village et ses savoureuses nioules. Le deuxième conte, issu de la tradition Bushmen, raconte comment les animaux ont obtenu leur queue, grâce à l’astuce du renard et à la sagesse du lion. Enfin, le troisième conte zaïrois met en scène le lièvre, animal malin et attachant, et la hyène, symbole de la bêtise et de la cupidité, dans une histoire de pintades et de pièges.

Les spectateurs ont ri, frissonné et été émerveillés par ces contes africains, qui témoignent de la richesse et de la diversité culturelle du continent. La musique, quant à elle, a ajouté une touche de magie et de poésie à cette soirée mémorable. Pour clôturer le spectacle, le public a été raccompagné à la sortie du musée au son de la flûte joué par Stéphane Carlucci, lors d’une déambulation à travers les salles.