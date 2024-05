"Popul’Art" s’ouvre aux jeunes et met à l’honneur la culture pop

Elle se tient jusqu’au jeudi 4 juillet dans la galerie du collège Foch. Les artistes Flu, Merlin, Lopez, LeMarquis, Luna et Daru y exposent leurs œuvres.

" Dans de nombreuses toiles on retrouve des figures de Comix, de cartoon, de culture pop, de la musique et du cinéma, déclare Adeline Myotte, professeur d’arts plastiques à la cité scolaire Jean-Jaurès. Populaire parce que dans le pop art, en 1960, on avait beaucoup travaillé sur la couleur et ce genre de langage iconographie. C’est un langage qui parle aux élèves car c’est leur culture avec Playmobil, Calimero et Les Schtroumphs. Dans de nombreuses œuvres il y a des petits inserts d’artistes mondialement connus comme Banksy, Mondrian, Kaiserring. "

Six artistes exposent dans la galerie. Il s’agit de Flu, Merlin, Lopez, Le Marquis, Luna et Daru. Ce dernier était présent lors du vernissage mardi. Il travaille sur différents supports comme les toiles, les palettes et les billets de banque. Artiste peintre de la Nièvre, Daru expose dans une quinzaine de galeries, en France mais aussi aux USA, en Pologne, au Portugal et en Suisse : " J’aime bien tout ce qui est humoristique. Je prends des images cultes, des dessins connus, et je les détourne. Cela tourne beaucoup à la dérision. " Les élèves de la cité scolaire ne vont peu ou pas dans les musées. " C’est important pour eux de voir des œuvres dans cette pièce, commente Adeline Myotte. Cela nous permet d’aborder des notions d’histoire de l’art et de technique."