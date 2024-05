Rugby : Alexandre et Gabriel Bourrel, une fratrie réunie sur le tard à Millau

Dans le rugby, il y a souvent de belles histoires de famille. En marge de la rencontre de dimanche 19 mai, qui verra le Som affronter Bourges en 16es de finale retour de Fédérale 2 (Millau mène 25-19 après la manche aller), focus sur celle de la fratrie Bourrel.

Alexandre et Gabriel Bourrel sont deux Millavois âgés de 24 et 21 ans. Dimanche 12 mai dans le Berry, les deux frères ont eu la chance d’évoluer ensemble et simultanément en équipe fanion durant une quinzaine de minutes au poste de 2e ligne. C’était la première fois que ça leur arrivait, puisque les fois précédentes, Gabriel avait suppléé son aîné.

Un attelage familial, donc, pour finir le match et victorieusement en plus. Pour le coach Baptiste Majorel, "c’est une fierté de les avoir tous les deux dans le groupe. Ce sont deux purs enfants de Millau, qui ont grandi dans l’ADN du club et de la ville. Une fierté pour toute la formation millavoise et pour tous les éducateurs qui les ont eus entre leurs mains depuis l’école de rugby."

Deux trajectoires différentes entre rugby et basket

L’aîné Alexandre en est à sa 18e saison au sein du club de rugby de la cité du gant, après avoir pourtant démarré du côté du foot. Un placage sur un de ses camarades de l’époque l’aurait toutefois rapidement poussé à changer de sport, d’après son petit frère. Il a ainsi commencé à jouer en U6 et est aujourd’hui un des joueurs cadres de l’équipe première somiste. Un homme sur lequel le staff peut compter.

"Je connais très, très bien Alexandre depuis mon arrivée au club en 2015, affirme Majorel. Je l’ai entraîné en cadets, en juniors, puis en seniors et forcément ça crée des affinités. Nous avons un fort rapport affectif. C’est un joueur polyvalent, moderne, qui sait tout faire techniquement, qui est bon en touche, ballon en main et en défense. Il comprend vraiment le rugby. Je peux m’appuyer sur lui. Il s’est imposé dans l’effectif et est aussi fort mentalement."

Avec toutes ces caractéristiques, pas étonnant que les entraîneurs millavois en ait fait un élément de base de leur équipe depuis quelques saisons déjà, d’autant que c’est un joueur apprécié par l’ensemble du groupe.

Le cadet Gabriel a, lui, eu un parcours différent. Âgé de 21 ans, il a surtout joué au basket. En effet, s’il a certes démarré au rugby, il en a rapidement eu marre et s’est tourné vers un ballon rond. Entre ses 10 et 20 ans, il va jouer à Millau, Albi, puis Toulouse en Nationale 1, où il va côtoyer le sport professionnel et poursuivre ses études. Écœuré de ce monde pro impitoyable, il décide de revenir à Millau et rejoue naturellement au rugby pour retrouver ses copains et surtout son frère. Baptiste Majorel le connaît donc moins.

"Ça fait juste un an qu’il est revenu au rugby. C’est un gamin doué et on voit qu’il est passé par une filière de sport de haut niveau. Je suis surpris par sa faculté d’acquisition des compétences et son évolution. De par sa formation de basketteur, il est très adroit et excellent dans le jeu aérien. Malgré un petit manque d’expérience, on peut vraiment s’appuyer sur lui !"

Un constat similaire pour son papa, Christophe : "Physiquement et techniquement, de par son expérience de basketteur, il a des qualités, mais je suis tout de même bluffé de son adaptation rapide. Sa rigueur et sa compréhension du jeu sont un plus et de le voir jouer avec tous ces jeunes formés au club, ça fait un bien fou."

"La maladie l’a motivé"

Pourtant tout ne fut pas rose pour la famille Bourrel. Les parents, Marie et Christophe, sont passés par des moments difficiles. Et pour cause, il y a cinq ans, Alexandre contracte la maladie d’Hodgkin, ce qui l’oblige à cesser toute activité pendant un an. Dès qu’il obtient le feu vert des médecins, il revient toutefois plus fort, bien épaulé par ses parents et les copains du rugby.

"La maladie l’a motivé pour revenir plus fort. C’est un magnifique défenseur, mais pas que, il a surtout un gros mental. J’ai joué à côté de lui contre Bourges pour la première fois et je suis fier et heureux de ça. C’est un peu mon protecteur, même s’il n’a pas eu à me défendre encore, et mon guide car il connaît beaucoup plus le rugby que moi", vante Gabriel.

Leur père, qui avait un peu pratiqué la balle ovale dans sa jeunesse, mais surtout fait de la natation, en est fier : "Alexandre a un moral d’acier. Il n’a jamais douté et a pu rejouer au rugby, ce qui est une très belle victoire. J’ai toujours aimé le rugby. C’est l’école de la vie, une école qui forme les jeunes à vivre en société. C’est une belle fierté pour moi et ma femme. Nous avons toujours suivi nos enfants, que ce soit au rugby ou au basket et je tiens à rendre hommage à ma femme Marie, qui, plus que moi, étant donné mon activité professionnelle prenante dans la restauration, a pu élever et éduquer nos enfants et les a beaucoup accompagnés." Les parents Bourrel peuvent en tout cas être fiers de leurs deux enfants qui portent hauts les couleurs du club !