Baraqueville. Aînés : un repas de fin de saison

Le club de danse et les joueurs de belote se retrouvent tous les jeudis à partir de 14 heures et ces retrouvailles hebdomadaires se dérouleront toujours dans une bonne ambiance.

La saison touchant désormais à sa fin, le bureau de l’association convie tous ses adhérents à l’assemblée générale qui se tiendra jeudi 20 juin prochain, juste après la pause-café.

Et pour clôturer le plus dignement possible la saison, ils organisent un repas qui sera pris et servi au restaurant Costes, samedi 22 juin à midi.

Les inscriptions sont à faire avant le 6 juin au 06 43 57 48 60. Par la suite et pour aider à la digestion, ils se retrouveront à la salle des associations pour quelques pas de danse.