Saint-Saturnin-de-Lenne. Au rendez-vous des XXIe Rencontres des Saint-Saturnin de France

Les XXIe rencontres des "Saint-Saturnin de France" se sont déroulées à Saint-Saturnin-lès-Apt dans le Vaucluse. Onze villages portant le nom de Saint-Saturnin s’y trouvaient. La délégation aveyronnaise, comptait vingt participants. Ils se sont retrouvés le jeudi soir dans ce "village" d’environ 3 000 habitants, au cœur du Luberon. Les festivités ont commencé le vendredi après-midi par une présentation et dégustation des produits régionaux en provenance des onze régions représentées. Chaque groupe a installé son petit stand ; pour le Saint-Saturnin aveyronnais c’était fouace, gâteau à la broche, roquefort et ratafia. La population locale a participé nombreuse à cet après-midi de découvertes culinaires. Plus tard dans la soirée, le maire a dévoilé la plaque souvenir, avant d’offrir l’apéritif que deux chorales locales ont joyeusement animé. Le dîner de ce premier jour rassemblait environ 200 convives. Il s’est déroulé dans une bonne ambiance et les danseurs s’en sont donné à cœur joie.

Comme d’habitude, le samedi était consacré aux visites de la région. Un guide, très enthousiaste, a fait découvrir l’ancienne usine d’ocres, près de Roussillon : Okra, écomusée de l’ocre. Il a dévoilé les secrets de traitement de l’ocre, de fabrication de pigments, de liants et donc de la peinture. Ensuite, à Roussillon, les plus courageux ont pu emprunter un sentier permettant de parcourir les anciennes carrières d’ocres à ciel ouvert et leurs falaises vertigineuses. Puis à Apt, dans la maison du fruit confit, les Saint-saturninois ont découvert la spécialité de la région. Un petit film a révélé les secrets de la fabrication du fruit confit ; une dégustation et quelques achats ont conclu la visite. Au village de Goult, ils ont pu visiter l’église Saint-Sébastien et le château (XXIIe siècle), les remparts, le moulin à vent… et, sur la route, le pont Julien : pont romain en parfait état, malgré ses 2000 ans. C’était là, assurément, un moment historique ! De retour à Saint-Saturnin-lès-Apt, une petite pause réparatrice était bienvenue. La soirée s’est terminée avec la remise des cadeaux aux organisateurs de cette rencontre, suivie d’un succulent repas dansant.

Balade, visite du moulin à vent du village, du château et du barrage constituaient l’essentiel du dimanche matin, la dernière journée ; il ne fallait pas oublier de jeter un coup d’œil à quelques magnifiques voitures des années 20-30. Après un dernier repas, les délégations prenaient le chemin du retour… après avoir cordialement remercié leurs hôtes vauclusiens pour cet excellent week-end sous un chaud soleil provençal.

L’année prochaine, c’est dans l’Aveyron, à Saint-Saturnin-de-Lenne, que se déroulera la XXIIe édition de ces formidables rencontres, conjointement avec le village lozérien Saint-Saturnin-de-Tartaronne.

Rendez-vous danc au week-end de l’Ascension 2025 !