Aveyron : "journée des Vignerons à Marcillac", le 100e chapitre d’Échansonnerie de la Saint-Bourrou

Ce lundi 20 mai, La confrérie organise les journées des vignerons à Marcillac, pour le 100e chapitre d’échansonnerie de st Bourrou. Comme chaque année, elle organise 3 cérémonies d’intronisations « thématiques » en janvier pour la ronde de st-Vincent, le lundi de Pentecôte pour la Saint Bourrou et le vendredi qui précède le 15 août pour la foire aux vins de Marcillac et de l’Aveyron.

Saint Bourrou, patron de la fête « historique » du village est un Saint (bourgeon en langue d’Oc) qui allie comme son nom l’indique le religieux et le profane. Bourrou le bourgeon c’est aussi le symbole de l’enfance. Une messe à Notre Dame de Foncourrieu après une longue procession des qui part musique de l’harmonie en tête de la murette à Marcillac à 9 h 30. Derrière les vignerons, les enfants des écoles, l’Échansonnerie et ses membres et futurs membres, les confréries invitées les élus, le groupe de danse et musique folklorique et les chars illustrant en ce lundi de Pentecôte le sens de cette fête de la vigne, du vin et des vignerons. La messe célébrée en plein air devant la chapelle se termine par l’a bénédiction par Frère Foucauld curé de la paroisse des « Bourrou » les enfants et la vigne.

Par la suite, le défilé se reforme pour rejoindre dans la liesse croissante Cachefaix à quelque 300 pas de là ou sera célébré le 100e chapitre public et solennel de l’Échansonnerie de st Bourrou la confrérie des vignerons de l’AOP Marcillac. En 35 ans d’existence, la confrérie a soutenu le rythme. Cette année le Grand Maître Patrice Lemoux ouvrira le 100e chapitre devant la foule et en présence de ses futurs intronisés et des confréries d’Occitanie qui amicalement ont fait le déplacement pour participer à cette célébration. Un Anniversaire coloré, fêté dans la bonne humeur et la convivialité se terminant un verre de l’amitié, le Soleil et la fouace offertes par la communauté des communes Conques Marcillac comme veut la tradition.

100e chapitre sous le signe de la qualité

Le chapitre (conseil d’administration) de la confrérie a choisi d’inviter pour cet anniversaire les représentants de toutes les filières (ou produits) qui font l’excellence aveyronnaise dans le domaine de la gastronomie et de l’agroalimentaire. Aussi seront présentées les trois spécialités : l’Aligot représenté par un « Aveyronnais de Paris », le Stockfish du Bassin, le Tripous de Naucelle, les trois AOC fromagères : Roquefort, Laguiole, Bleu des Causses, les viandes des trois espèces : Veau d’Aveyron, Bœuf d’Aubrac, Agneaux sous la mère Laiton, et tous les vignobles Aveyronnais : Côtes de Milla, Estaing, Entraygues Le Fel, IGP Vins de pays de l’Aveyron… Tous réunis constituent un échantillon représentatif de bien d’autres spécialités ancestrales et d’autres signes Officiels de qualité que compte l’Aveyron et que chacun sait apprécier.

Pour l’occasion l’Échansonnerie a fait réaliser une broche souvenir et proposera à la commande son désormais célèbre Liadou frappé de son sceau et réalisé avec le bois d’if qui a servi, par ailleurs, à la réalisation de la statue de Saint-Vincent, fabriqué pour elle par l’artiste Jean-Pierre Caen de Conques à l’occasion de la « Ronde de st Vincent 2 024 ».

Ils vous attendent nombreux pour cette fête traditionnelle dont les traces les plus anciennes remontent au moins à l’époque où la fête votive de Marcillac était déjà prisée des mineurs et sidérurgistes du Bassin venant aux sources du Mansois et de la foi.

Qui donnaient du cœur à l’ouvrage.