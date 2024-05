Aveyron : les transports scolaires se préparent déjà pour septembre en Aveyron, afin d'éviter les mauvaises surprises

La Région Occitanie, par le biais de l’élu régional et maire de Capdenac, est venue à la rencontre des maires du territoire de la Communauté de Communes Ouest Aveyron Communauté afin de préparer la rentrée et de prévoir d’éventuels ajustements.



« Engagements pris, engagements tenus », salue Stéphane Bérard, président des commissions départementales des transports scolaires et des mobilités. Il était vendredi dernier à Villefranche, pour rencontrer les maires des communes du territoire Ouest Aveyron afin de préparer, en présence de nombreux élus, la rentrée scolaire 2024-2025.

En effet, la Région Occitanie identifiée comme l’Autorité Organisatrice de Mobilités, exerce depuis 2018 la compétence transport scolaire, avec son service des mobilités, basé pour l’Aveyron à la Maison de Région de Rodez.

Les spécificités d’un territoire rural

Le lien étroit avec les communes apparaît comme essentiel pour assurer l’acheminement des élèves vers leur établissement scolaire, et répondre concrètement aux spécificités de ce territoire à dominante rurale. L’élu régional et les services ont ainsi pu rappeler l’engagement pris par la Présidente Carole Delga d’exiger un niveau de service de qualité avec une gratuité du transport scolaire, étendu depuis la rentrée dernière à l’ensemble des lignes commerciales du réseau de cars LiO, « les bus rouges ».

Ce fut également l’occasion pour les maires de poser des questions sur le règlement des transports afin de renseigner au mieux leurs concitoyens et d’informer les services des ajustements à prendre en considération pour la prochaine rentrée scolaire sur leur territoire. « Cette rencontre annuelle de proximité permet une collaboration efficace, Région et communes, afin de proposer le service le plus adapté aux familles de chaque territoire », précise Stéphane Bérard.

Il ne manque plus désormais qu’à organiser les plannings de fonctionnement avant de les faire remonter aux communes pour qu’elles informent les familles. Les mois à venir ne seront pas de trop, tant les impératifs des uns et des autres sont nombreux.