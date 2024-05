CARTES. Averses de pluie et de grêle localement intenses, 70 départements en vigilance jaune "orages", vigilance rouge "crues" maintenue

Ce dimanche 19 mai, quatre départements de l'est restent en vigilance pour les crues, dont deux en rouge.



La matniée de ce dimanche 19 mai sera relativement calme sur la quasi totalité du pays. Mais dès la mi-journée, les orages reviennent par l'ouest et le sud-oust. Les conditions restent ensuite orageuses sur la plus grande partie du pays. Les orages pourront donner localement d'importants cumuls de pluie en une à deux heures. Les risques seront plus marqués dans le sud-ouest dès l'après-midi et les orages deviendront plus virulents en soirée avec localement de la grêle et de fortes pluie, voire de faibles tornades. Les risques d'orages seront également présents de la Bretagne à la Normandie et au Bassin parisien. En tout, 70 départements sont en vigilance jaune pour les orages.

Des orages localement forts dès ce dimanche midi sur 70 départements. Météo France

Les crues encore importantes autour de la Moselle

La vigilance est aussi de mise sur les départements actuellement en vigilance rouge "crues" (Meurthe-et-Moselle et Moselle), mais aussi le Bas-Rhin (vigilance orange) et les Vosges (jaune), où les pluies orageuses vont se produire sur des sols saturés voire inondés. Des averses orageuses y sont d'ailleurs attendues en soirée.

Cette situation va durer dans la nuit de dimanche à lundi, et durer ensuite.

Un peu plus doux côté thermomètre

Les températures minimales sont comprises entre 9 et 12 degrés le matin, et de de 14 à 15 sur les rives de la Méditerranée. Les maximales iront entre 17 et 21 degrés sur le tiers nord du pays, entre 21 et 23 plus au sud, et jusqu'à 26 degrés sur la Corse..