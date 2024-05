Luc-la-Primaube. Dernière ligne droite pour les mercredis récréatifs

Après deux semaines sans mercredis récréatifs les 1er et 8 mai, les enfants se sont retrouvés mercredi dernier à l’espace Antoine de Saint-Exupéry.

Les thèmes retenus étant la nature pour les 3/5 ans, Pitt Ocha pour les 6/8 ans et le sport pour les 9 ans et +.

Les plus petits ont fait du sport (rallye photo) le matin et ont participé à un atelier manuel (création d’un arc-en-fleur) l’après-midi pendant que les 6/8 ans développaient leur créativité avec Mélanie et pratiquaient de nouveaux sports avec Axel dans le cadre des jeux olympiques.

Les plus grands ont réalisé une fresque "Jour du dépassement" le matin et ont tourné un clip pour le quine du 3 juillet l’après-midi.

Au programme du mercredi 22 mai, balade en forêt le matin et atelier manuel (décor d’un galet) l’après-midi pour les 3/5 ans, activités manuelles et créatives avec Mélanie et jeux olympiques avec Axel le matin et fabrication d’une tête à trou pour Pitt Ocha l’après-midi pour les 6/8 ans, journée dans le noir (dark games) et grand jeu à frissons pour les 9 ans et plus.

Pour les 14/17, fête du jeu le samedi 25 mai après-midi.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur

accueil@mjcllp.fr

Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.