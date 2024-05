Disparition inquiétante : une femme introuvable depuis une semaine dans le Gard, la gendarmerie lance un appel à témoins

Françoise, 61 ans, a disparu depuis lundi 13 mai dans le Gard.

Françoise Raflegeau, une femme âgée de 61 ans, est introuvable depuis lundi 13 mai 2024. Elle a été vue pour la dernière fois dans le Gard, dans la commune de Barjac, vers 18 heures. La gendarmerie lance un appel à témoins.

Comment reconnaître la disparue ?

On ne sait pas ce qu’elle portait au moment de sa disparition, mais Françoise est susceptible d’être en possession de sa sacoche noire et de porter un masque chirurgical pour cacher l’absence de dentier. La disparue est de corpulence très mince et possède des cheveux bruns.

Si vous possédez la moindre information susceptible d’aider les enquêteurs, vous êtes invité à contacter la brigade de Saint-Ambroix au 04 66 24 00 40 ou à composer le 17.